Évacuations à La Baie : Saguenay met en garde contre de potentiels fraudeurs

La Ville dit avoir reçu plusieurs appels de citoyens qui signalent que des personnes vêtues d'un dossard orange se rendent dans le secteur en périphérie des maisons déjà évacuées, invitant les résidents à quitter eux aussi leur domicile.

Le but pourrait être ensuite de profiter de leur absence. Ce sont des personnes vêtues de dossards orange qui sont venus cogner à leur porte et qui leur ont dit qu’ils devaient évacuer leur résidence parce qu’ils étaient dans un secteur à risque. C’est assurément de la fraude , a affirmé le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau, lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Une vingtaine de résidences ont été évacuées lundi soir, la majorité d’entre elles situées en haut du talus qui a décroché. Il s’agit de l’avenue du Parc et de la terrasse Bellevue.

Le porte-parole a tenu à rappeler qu'aucune évacuation additionnelle n'est demandée pour l'instant.

Je vous confirme que la Sécurité civile de Saguenay n’est pas en train de procéder à quelque évacuation que ce soit en ce moment. Ce sont vraiment des gens mal intentionnés qui viennent profiter de la situation , a-t-il poursuivi.

Toujours selon Dominic Arseneau, ce ne serait de toute façon pas la manière de procéder des autorités.

Si vous aviez à être évacués, ce ne sera pas une personne seule avec un dossard , a-t-il conclu, ajoutant que des pompiers et des policiers seraient sur place.

Chargement de l’image La maison qui a été emportée par le glissement de terrain de La Baie a été détruite mercredi matin. Elle avait été stoppée par le muret de béton. Photo : Radio-Canada / Dylan Reid

La maison détruite

Par ailleurs, ce qui restait de la maison emportée par le glissement a été détruit mercredi matin. Celle-ci, de même que deux autres sur la 8e avenue, avait été évacuée en avril à la suite de craintes exprimées par le ministère des Transports du Québec. Des fissures inquiétantes avaient alors été découvertes dans le talus.

Les employés municipaux s’affairaient aussi à rehausser le mur de béton, installé au même moment. C’est finalement ce mur qui a empêché des conséquences supplémentaires, alors qu’il a stoppé la course de la maison à quelques mètres d’une autre résidence.

Dominic Arseneau assure que la surveillance sera accrue dans le secteur. Une clôture sera érigée pour encercler le périmètre de sécurité autour de la zone. Les experts profitaient du beau temps de mercredi pour poursuivre leurs analyses. Celles-ci prendront au moins dix jours, prolongeant d'autant au minimum la durée des évacuations.

Il y a un risque réel d’un nouveau décrochage du talus. On est encore et toujours en état de sinistre imminent. On veut laisser le champ libre aux équipes qui travaillent à assurer la sécurité du périmètre, ceci dit, ce n’est pas un périmètre qu’il faut aller visiter , avait-il dit plus tôt en journée.

De l’aide possible, dit Geneviève Guilbeault

Les 79 personnes évacuées, selon les données de Saguenay, seront rencontrées jeudi pour discuter des programmes financiers qui leur sont offerts. Ce sujet a été abordé par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, à l’occasion d’un point de presse à l’Assemblée nationale en début d’après-midi.

On sait que nos programmes d’aide financière s’appliquent aux bâtiments principaux pour des risques non assurables, c’est-à-dire aux résidences principales pour des risques non assurables, ce qui est fort probablement le cas dans le secteur de La Baie , a annoncé la vice-première ministre.

Fraîchement arrivée à Québec, à la suite de son passage au Cercle de presse du Saguenay en matinée, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a ajouté que des efforts étaient faits pour loger les sinistrés qui n’auraient pas d’autres recours.

De mon côté, il y a de l’hébergement qui est possible, on a libéré tout de suite avec l’Office d’habitation 15 logements, donc c’est important de sécuriser les familles, les personnes âgées également , a précisé la députée de Chicoutimi.

Chargement de l’image Les travaux se poursuivaient mercredi au bas du glissement de terrain de la 8e avenue à La Baie. Photo : Radio-Canada / Dylan Reid

Encore de la pluie jeudi et vendredi

De la pluie est encore annoncée pour terminer la semaine. Selon MétéoMédia, il pourrait y avoir entre 15 et 20 mm de pluie jeudi à La Baie et environ 10 mm vendredi.

La cause exacte du glissement de terrain n’est pas encore officiellement connue, car les analyses sont toujours en cours.

Les épisodes récents de pluie intense sont évidemment suspectés. D’ailleurs, selon Ali Saeidi, professeur au Département des sciences appliquées de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l'accumulation d'eau récente aurait pu avoir une incidence.

Il y a eu assez de neige en hiver, donc au printemps lorsqu’on va avoir cette fonte de neige là, la pression de l’eau dans le sol augmente et lorsque la pression augmente, c’est un grand facteur de déclencheur de glissements de terrain , a-t-il expliqué de façon générale.

La station météo de la base de Bagotville d’Environnement Canada a reçu 240 mm de pluie en 31 jours, alors que la normale en juin est de 88 mm et de 80 mm en mai.

Des retours à Saint-Fulgence et Saint-Félix

Du côté de Saint-Fulgence, tous les résidents évacués lundi ont réintégré leur maison à la suite du passage après avoir reçu l’autorisation des autorités.

Pour ce qui est de Saint-Félix-d'Otis, selon le maire Pierre Deslauriers, les occupants de deux chalets ont pu y retourner. Il reste donc une résidence principale et deux chalets évacués. Une portion du sentier Potvin est toujours bloquée.

