Luc Boileau confirmé dans ses fonctions

Luc Boileau, qui avait succédé à titre intérimaire au Dr Horacio Arruda comme directeur national de santé publique en janvier, est nommé dans cette fonction à compter de mercredi. Il devient ainsi sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux et directeur national de santé publique du Québec.

Le Dr Boileau avait été nommé dans ces fonctions par intérim le 11 janvier, à la suite de la démission du Dr Arruda, en pleine pandémie de COVID-19 et à un moment où les hospitalisations atteignaient des sommets dans la province.

Luc Boileau était auparavant le président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS).

Médecin formé à l'Université de Sherbrooke et spécialiste en santé publique, le Dr Boileau a également été directeur régional de la santé publique et président-directeur général à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.