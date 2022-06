Alexia Aubin revient à Lévis comme championne du monde

Quand le match a fini, toutes les joueuses, on n’arrivait pas à y croire , lance l’athlète de 16 ans au sujet de la victoire de 3-2 arrachée aux Américaines, lundi soir, en finale du Mondial, au Wisconsin.

Sur la glace, on se disait : "oh, mon dieu, on vient de battre les Américaines chez elles". C’était vraiment un beau moment , relate Alexia Aubin.

Ces mêmes Américaines avaient eu raison des Canadiennes 7-0 en ronde préliminaire, mais la Lévisienne et ses coéquipières croyaient en leurs chances en retrouvant leurs rivales en finale. Aubin a fait sa part avec une récolte d'un but et une passe dans la victoire. Elle a terminé la compétition à égalité avec la défenseuse Ava Murphy au sommet des compteuses de l'équipe.

Un travail collectif

Personnellement, j’ai bien fait, mais je n’étais pas arrivé là avec des objectifs personnels. J’étais entourée de mes amies et on avait toutes le même but de ramener la médaille d’or. Ce n'est pas moi personnellement qui allais faire la différence. C’était un effort d’équipe.

Chargement de l’image Alexia Aubin Photo : Radio-Canada / Jérôme Voyer-Poirier

Des 23 joueuses de la formation canadienne, seulement deux étaient Québécoises, Alexia Aubin et sa coéquipière au collège Stanstead Karel Préfontaine. Les deux hockeyeuses ont été de rouages importants de l’équipe championne. Elles savent qu’elles perpétuent une riche tradition québécoise dans l’uniforme canadien.

C’est sûr que c’est gros, mais on ne se met pas de pression avec ça. On a senti pendant qu’on était là-bas que les Québécois nous soutenaient vraiment beaucoup.

Les encouragements de Marie-Philip Poulin

Un soutien qui est venu non seulement des amateurs, mais également de la meilleure joueuse de hockey au monde. Avant le tournoi, Alexia Aubin a été contactée par son idole, la Beauceronne Marie-Philip Poulin.

Elle m’a félicitée pour ma place dans l’équipe et souhaité bonne chance pour le tournoi qui m’attendait. C’est quand même Marie-Philip Poulin. Ça m’a beaucoup motivé , lance l'attaquante de 16 ans.

Elle qui devra bientôt choisir dans quelle université américaine elle poursuivra sa carrière, Alexia Aubin semble promis à un bel avenir dans l’uniforme du Canada. Pas question toutefois pour la Lévisienne de s’asseoir sur ses lauriers.

Je suis encore vraiment jeune et c’est gros ce qui m'arrive. Une médaille d’or aux Mondiaux, c’est très, très gros, mais il ne faut pas que je m’arrête là. Ça fait juste commencer. Il faut que ça me serve de motivation et que je continue de travailler très fort.

Avec les informations de Jean-François Poirier