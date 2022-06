Danielle Dorris décroche l’argent aux mondiaux de paranatation

C'était vraiment une amusante course. C'était vraiment amusant et je suis fière d'être deuxième. C'est incroyable , a-t-elle dit juste après la course.

L'athlète de 19 ans a réussi cet exploit avec un temps de 1 minute et 23 secondes. Elle avait signé sa meilleure performance personnelle lors des Jeux olympiques de Tokyo, en terminant sa course en 1 minute 21 secondes et 91 centièmes.

Chargement de l’image Danielle Dorris remporte l'argent au 100 m dos (catégorie S7) aux mondiaux de paranatation. Photo : Getty Images / Octavio Passos

Son père Jean-Pierre Dorris était très fière de sa fille. Il a suivi sa course sur Internet.

C'est une prochaine étape. Elle n'avait jamais gagné une médaille aux championnats du monde , a-t-il dit, au micro de l'Heure de Pointe Acadie, mercredi.

L'athlète a une autre occasion de décrocher une médaille, lors du 50 m papillon, jeudi. C'est son événement de prédilection, elle est bien en poste pour médailler demain encore, elle est celle à battre demain à la piscine.

Danielle Dorris est la détentrice du record du monde dans cette épreuve.