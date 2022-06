La semaine dernière, les enquêteurs ont rendu public un portrait-robot de l’enfant.

Ils ont aussi diffusé des photos d’une Porsche Cayenne de couleur foncée qu’ils croyaient liée à l’enquête. Mais après avoir trouvé le VUS et parlé à son conducteur, ils ont déterminé qu’ils n’avaient rien à voir avec l’objet de l’enquête.

La police de Toronto espère toujours que le portrait-robot permettra de savoir qui était la petite fille et d’éclaircir les circonstances entourant sa mort.

Elle aurait eu entre quatre et sept ans, était noire ou métisse et mesurait un peu plus d’un mètre.

Les enquêteurs pensent que sa mort remonterait à l’automne ou l’été dernier ou même avant.