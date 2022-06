COVID-19 en Alberta : la levée des restrictions inquiète des professionnels de la santé

Depuis minuit, ce mercredi, il n’est plus obligatoire de porter un masque ou de s’isoler en cas de symptômes ou de résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

La levée de ces restrictions, jusque-là les dernières en vigueur dans la province, est une décision qui ne fait pas l’unanimité.

Médecin urgentologue à Edmonton, Shazma Mithani ne cache pas son inquiétude, surtout en ce qui a trait à l’isolement, qui est désormais seulement recommandé.

« Laisser tomber quelque chose d'aussi simple et aussi vital que l'isolement si vous avez une maladie semble tout simplement très prématuré. » — Une citation de Shazma Mithani, urgentologue

Elle craint que la levée de l’obligation qui concernait le fait pour un malade ou une personne présentant des symptômes de la maladie de s’isoler à titre préventif ne donne lieu à une nouvelle flambée des cas de COVID-19 dans la province.

Mon inquiétude est que le nombre de cas recommence à augmenter à mesure que ces mesures d'isolement et de protection sont abandonnées [et que] nous nous retrouvions avec des hôpitaux déjà sous pression [au bord de la rupture] , dit-elle.

La menace des sous-variants BA.4 et BA.5

Professeure au département de zoologie à l'Université de la Colombie-Britannique et membre d'un groupe indépendant de modélisation de la COVID-19, Sarah Otto comprend la décision de l’Alberta d’assouplir ses mesures sanitaires en raison de la baisse continue des transmissions selon les indicateurs publiés par la province.

Elle prévient cependant que, à cause des nouveaux sous-variants, notamment le BA.4 et le BA.5, qui circulent déjà en Alberta, le nombre de cas de COVID-19 pourrait augmenter à nouveau. Elle s’attend même à une nouvelle vague soit au cours de cet été ou à l'automne et appelle, face à cette éventualité, à remettre en place, voire à augmenter les mesures de restrictions, surtout lorsque les virus s’avéreraient plus virulents et plus mortels.

Elle a rappelé par ailleurs que la Colombie-Britannique a connu une augmentation des transmissions après avoir levé les restrictions.

À ce propos, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, a récemment averti les Albertains qu’ils devraient s'attendre à une autre poussée de cas de la maladie à l'automne et leur a recommandé de continuer à suivre les règles habituelles de prévention malgré la levée des restrictions.

Préoccupation pour les personnes vulnérables

Daniel Gregson est un médecin spécialiste des maladies infectieuses basé à Calgary. Il s'attend, lui aussi, à ce que l'Alberta connaisse une « légère augmentation » du nombre de cas de COVID-19 et à des infections de personnes qui n’avaient, jusque-là, pas contracté la maladie.

Il note par ailleurs que la suppression de l'obligation de s'isoler pourrait amener davantage de personnes à se présenter au travail même lorsqu'elles sont malades.

Le Dr Gregson s’inquiète surtout pour les personnes vulnérables, notamment les patients immunodéprimés. « C'est très difficile pour les patients immunodéprimés qui courent un risque élevé d'être admis [à l'hôpital] », relève-t-il.

Il conseille aux Albertains présentant de hauts risques, y compris les malades de cancer et les patients ayant reçu une greffe, à parler avec leur médecin traitant de la possibilité de se faire traiter avec Evusheld. Ce médicament d’AstraZeneca est destiné à prévenir une infection symptomatique au SRAS-CoV-2.

Les détails sur les critères d'admissibilité et les instructions sur la façon d'accéder à ces médicaments sont accessibles sur le site de Services de Santé Alberta  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Les derniers chiffres sur la COVID-19 en Alberta L’Alberta a publié, mercredi, les données hebdomadaires sur la maladie. La province rapporte 1442 nouveaux cas. Le taux de positivité aux tests PCR est passé de 15 % une semaine plus tôt à 13,2 %. Le nombre de personnes encore hospitalisées est de 719 patients, soit moins 97 de moins que la semaine précédente. Le nombre de patients admis aux soins intensifs a considérablement baissé pour atteindre le plus bas niveau depuis le 31 juillet 2021. Dans la dernière semaine, 24 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte à 4591 le nombre total de morts liés à la COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie. Selon les derniers indicateurs, environ 81,5 % des Albertains ont reçu au moins une dose d'un vaccin, tandis que 77,2 % en ont reçu deux.

Avec les informations de Jennifer Lee