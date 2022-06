Une clinique mobile pour aider des locataires de la Société Logement communautaire d’Ottawa

Cette initiative est lancée en réponse à la crise actuelle des opioïdes aggravée depuis deux ans par la pandémie de la COVID-19.

Chargement de l’image La clinique mobile a été lancée en réponse à la crise actuelle des opioïdes. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Il s’agit d’un projet pilote de trois ans qui voit le jour grâce à une collaboration financière entre LCO , Santé publique Ottawa (SPO), le centre de traitement des dépendances Recovery Care et le Bureau de santé du centre-ville d’Ottawa.

La clinique mobile fera la navette dans cinq sites de Logement communautaire d’Ottawa : la Cour Queen Mary (725, rue Bernard), MacManor, 251/255 rue Donald, Maisons de chambres Cumberland et le 200/201 rue Friel.

Elle fournira des soins aux résidents les plus vulnérables sans jugement ni stigmatisation, promettent les organismes.

« C’est certainement une initiative qui peut servir d’exemple pour les autres. » — Une citation de Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO)

Il s'agit d'une étape importante dans la prestation de services intégrés , a-t-on vanté dans un communiqué de presse, mercredi.

La clinique mobile permettra de mettre les utilisateurs en relation avec des services communautaires, distribuera des trousses de matériel d'injection stérile, en plus d’offrir des services de support par les pairs.

Chargement de l’image La clinique mobile fournira des soins aux résidents les plus vulnérables sans jugement ni stigmatisation. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Ce nouveau projet pilote est une mesure de soutien sanitaire efficace pour les locataires de LOC , a déclaré le conseiller du quartier Rideau-Vanier et président de LCO , Mathieu Fleury. Les résidents pourront bénéficier de soutien professionnel de la santé [là où ils se trouvent] en temps opportun pour leur santé et leur bien-être.

Éventuellement, la clinique médicale mobile se déplacera vers des abris et des campements et offrira des services cinq jours par semaine.

Chargement de l’image La clinique médicale mobile arpente depuis le 15 juin 2022 des rues d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

La Société de logement communautaire d'Ottawa procure environ 15 000 logements à plus de 32 000 locataires, incluant des aînés, des parents, des enfants, des couples, des personnes célibataires et des personnes ayant des besoins spéciaux partout dans la Ville d'Ottawa.