Vers un nouveau record de quadriporteurs et triporteurs à Victoriaville?

Déjà nombreux sur les pistes cyclables et les trottoirs de Victoriaville, les quadriporteurs et triporteurs pourraient se multiplier au centre-ville. L’événement cycliste Vélo.Victo.Fest. fait le pari d’organiser le plus grand rassemblement de « retraités roulants » au monde.

Un défilé de triporteurs et de quadriporteurs aura lieu, le 4 juillet, en marge des compétitions cyclistes.

J’ai hâte d’entendre l’annonceur dire la fameuse phrase ‘’ladies and gentlemen, start your engines’’ , s’amuse Alexis Pinard, cofondateur et président-directeur général de la Classique des Appalaches.

Les participants parcourront, au volant de leur véhicule, la même boucle de 1400 mètres que celle qui sera ensuite empruntée par les coureurs cyclistes du Championnat canadien chez les maîtres.

Ce n'est pas tous les jours qu’ils peuvent rouler comme ça dans les rues, se réjouit l’organisateur. C’est un clin d'œil à cette population qui est présente à Victoriaville.

L’objectif est de fracasser le record Guinness du plus grand rassemblement d’aides à la mobilité motorisées, établi à Victoriaville en 2012. 159 participants avaient alors défilé dans les rues de la municipalité, selon l’éditeur du livre de référence.

La cible sert de prétexte pour réunir des personnes du troisième âge et ainsi leur offrir une occasion de socialiser, souligne Alexis Pinard. Les aînés de Victoriaville méritent d’être célébrés, explique-t-il, surtout après avoir surmonté deux années de pandémie éprouvantes.

Victoriaville, paradis des retraités roulants

L’endroit est bien choisi pour tenir un tel événement, confirme Nancy Davidson, directrice du détaillant d’aides à la mobilité motorisées UBF matériel médical et orthopédique. Certaines personnes disent que Victoriaville, c'est le festival du quadriporteur, et c'est vrai.

Selon elle, le vieillissement de la population explique la popularité des triporteurs et des quadriporteurs.

Les données de l’Institut de la statistique du Québec indiquent que la proportion d'aînés a atteint 27 % en 2021 à Victoriaville, alors que la moyenne québécoise se situe à 20 %. Depuis 2001, le ratio de résidents de 65 ans et plus y a crû plus rapidement que dans l’ensemble de la province.

Plusieurs optent pour ce type de véhicules pour demeurer autonomes. Ceux qui ont perdu leur permis de conduire peuvent avoir un quadriporteur , explique Nancy Davison.

Le réseau cyclable de la municipalité, qui s’étend sur 84 kilomètres, contribue également au développement de la communauté de retraités roulants, ajoute-t-elle.