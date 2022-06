La résidence pour aînés Ferland cessera d’offrir certains services aux résidents

Certains repas, qui étaient jusqu’à maintenant inclus dans le loyer, seront aussi seulement offerts aux personnes qui débourseront des frais supplémentaires.

Jusqu'à maintenant, 12 des 25 résidents ont tout de même décidé de rester sur place. La RPA a fourni une liste d'établissements où des places sont disponibles pour les personnes qui devront déménager.

Ça change beaucoup de choses , affirme Jean O'Brien, un résident, avec émotion. Il a déjà dû déménager l’été dernier en raison de la fermeture de son ancienne RPA . Ça fait deux fois en un an qu’on est obligé de déménager. Je suis parti de chez nous car j’avais des problèmes, j’ai besoin d’aide et de support.

« Là, on va se retrouver dans des logements comme si on était en appartement. Si j'ai besoin de soins, j'ai besoin d'aide, je demande à qui? » — Une citation de Jean O’Brien, locataire de la résidence Ferland

On ne trouvera pas de logement au même prix qu'on a ici à Sherbrooke, oubliez ça [...] Et nos familles sont ici , déplore-t-il.

On est déjà dans les démarches, là je regarde. Trouver une solution, il faut en trouver une… Je suis parti de chez nous parce que j'ai eu le cancer, j'ai eu la COVID, plus capable de rester tout seul. Le gouvernement a investi des millions et des millions pour les aînés, ils sont où? , ajoute-t-il.

Radio-Canada n'a pas été en mesure de parler au gestionnaire ni au propriétaire de l'endroit mercredi. Les résidents continueront de recevoir des services jusqu'au 1er aout.

Avec les informations de Titouan Bussiere