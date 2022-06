400 MW disponibles pour les grands projets au Québec, prévient Andrée Laforest

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a fait cette mise en garde à l’endroit de la multinationale, mercredi en avant-midi, en marge de son passage au Cercle de presse du Saguenay, auquel elle a pris part avec ses trois collègues députés caquistes de la région.

Lors d'une rencontre prévue vendredi avec Rio Tinto, Andrée Laforest entend demander à l'entreprise si elle a l'intention d'investir rapidement, rappelant que GNL Québec semble vouloir donner un second souffle à son projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel. L’entreprise a annoncé vendredi dernier avoir signé une entente de principe avec la société d’État ukrainienne Naftogaz.

« Je suis responsable de la région, ce que je veux, c’est une vision à long terme. Je veux savoir ce qu’on va avoir dans notre région comme projet économique. Évidemment, Rio Tinto doit nous donner des réponses. Et GNL, je le redis, si GNL refait une demande, ça va nous prendre des réponses aux questions que le gouvernement pose. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La ministre Andrée Laforest a également rappelé le projet de l’entreprise QScale qui souhaiterait ouvrir un centre de traitement de données informatiques de plus d’un milliard de dollars au Québec. Saguenay, Saint-Félicien et Alma faisaient partie des villes ciblées en janvier.

François Tremblay, député de Dubuc, a également soulevé que des projets d’hydrogène vert sont également sur la table.

Il y a effectivement des promoteurs au niveau de l’hydrogène vert, qui auront besoin aussi de cette énergie-là. Il y a d’autres joueurs qui ont besoin de l’énergie en question. L’important, ça va être d’évaluer quels projets risquent de lever, risquent de créer des emplois de qualité rapidement, parce qu’on en a vraiment besoin , a-t-il affirmé.

GNL Québec a également annoncé vendredi son intention d'ajouter la livraison d’hydrogène vert afin d’alimenter l’Ukraine, en guerre avec la Russie. Rappelons que le projet initial d’usine de liquéfaction de gaz naturel du promoteur a été rejeté par Québec et ensuite par Ottawa.

GNL Québec : prudents face à une nouvelle mouture du projet

Andrée Laforest et François Tremblay se font d’ailleurs prudents face à la possibilité que GNL Québec dépose une nouvelle mouture de son projet et entreprenne un nouveau processus d’évaluation environnementale.

Nous on est là pour encourager des projets, on l’a dit, vous pouvez redéposer une demande. Mais toute compagnie qui fait une demande de subvention, ou peu importe, ça prend des réponses à nos questions. Alors, s’il y a une nouvelle demande, GNL va devoir répondre premièrement aux questions qu’on pose comme gouvernement pour prendre une bonne décision , a affirmé la ministre Laforest.

François Tremblay a de son côté indiqué travailler à développer d’autres projets dans sa circonscription, où est situé le port de Grande-Anse, qui était ciblé par GNL Québec pour implanter son usine.

Si GNL veut redéposer, c’est leur droit, mais moi je travaille déjà ailleurs sur d’autres projets qui ont un bon potentiel, non seulement à Port Saguenay, mais au niveau récréotouristique, puis dans d’autres créneaux qui font notre force , a-t-il mentionné.

Andrée Laforest d’accord avec un observatoire sur l’aluminium

La ministre Andrée Laforest s’est également dite en d'accord mercredi avec la création d'un observatoire indépendant sur l’aluminium. L’observatoire est réclamé par les deux députés bloquistes Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, alors que la ministre Laforest mettait plutôt de l’avant le projet de Zone d’innovation de l’aluminium du futur.

Andrée Laforest a précisé qu’elle ne souhaite toutefois pas mettre ce point à l'ordre du jour lors de la rencontre prévue vendredi avec Rio Tinto.

Si on a un observatoire pour l’aluminium, tant mieux. Moi, je suis pour ça, je suis vraiment pour ça. Mais il ne faut pas mêler les discussions, il ne faut pas mêler les sujets, parce que si on parle d’observatoire, de zone d’innovation, ensuite d’investissements de Rio Tinto, c’est là qu’on va voir qu’on n’est pas une région qui parle d’une même voix , a-t-elle soutenu.

Les députés Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, qui prendront part à la rencontre de vendredi, se réjouissent du changement de ton de la ministre Andrée Laforest dans ce dossier.

« Je suis heureux d’entendre la ministre régionale se prononcer en faveur de l’observatoire et je crois que cela changera définitivement le narratif autour de l’idée. Par ailleurs, je partage ses propos à l’effet qu’il ne faut pas "mêler les discussions"; l’observatoire indépendant est complémentaire à toute autre initiative, dont la zone d’innovation », a affirmé Mario Simard, par voie de communiqué.

Zone sinistrée au nord du Lac-Saint-Jean : l’idée écartée pour l’instant

Les difficultés vécues par les agriculteurs en raison des importantes quantités de pluie tombées dans les dernières semaines ainsi que les inondations causées par le haut niveau du lac Saint-Jean en mai ont également retenu l’attention lors du Cercle de presse.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) a demandé l’aide de Québec vendredi dernier et réclamé que le nord du Lac-Saint-Jean soit déclaré comme une zone sinistrée, alors que des producteurs céréaliers ne sont pas en mesure de commencer à semer.

Chargement de l’image Plusieurs champs au Lac-Saint-Jean sont encore gorgés d'eau. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

La ministre Andrée Laforest et le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, ont indiqué que Québec n'a pas l'intention de décréter immédiatement une zone sinistrée. Ils ont dit surveiller la situation de près, mais rappellent que les producteurs doivent d’abord s'adresser à la Financière agricole du Québec.

« C’est important que les producteurs appellent à la Financière. Ils ont déjà eu les rencontres avec la direction régionale de la Financière. S’il y a du beau temps, il y a encore des possibilités. [...] On doit attendre de voir pour avoir un bilan, un bilan complet, plus à la fin juin. » — Une citation de Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Le député s’est également montré indulgent à l'égard de Rio Tinto face aux inondations qui ont touché les rives du lac Saint-Jean en mai, tout comme sa collègue Nancy Guillemette, députée de Roberval.

Les deux députés disent comprendre qu'il soit difficile pour l'entreprise de gérer ce réservoir, compte tenu des conditions météorologiques connues dans les dernières semaines. Ils disent rester à l'affût, mais rappellent que la pointe de crue du printemps s'est produite en même temps qu'une pluie très abondante. Éric Girard sent toutefois un vent de changement au sein de l’entreprise.

Chargement de l’image Le haut niveau du lac Saint-Jean a laissé plusieurs débris sur les plages, comme ici à Chambord. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Oui effectivement, il faut se le dire, ça apporte des inconvénients, ces crues des eaux là. Moi j’ai quatre municipalités qui ont été affectées, a indiqué Éric Girard. On a été en lien, avec, justement, les gens de Rio Tinto, les gestionnaires. Ça a permis aussi d'asseoir tout le monde ensemble. Il y avait une situation exceptionnelle, une urgence, mais je sais qu’en ce moment, ça continue aussi, les gens travaillent en collaboration.

La députée Nancy Guillemette a pour sa part soutenu que le Rio Tinto avait respecté ses obligations, même si le niveau du lac a dépassé les 18 pieds en mai.

Je pense qu’on doit le travailler collectivement, en collaboration avec Rio Tinto, mais aussi avec les maires et les préfets, donc on l’a validé pour être certain qu’il soit respecté et le décret est bel et bien respecté , a-t-elle indiqué.

Avec les informations de Gilles Munger