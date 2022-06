La CAQ compte sur Yves Montigny pour rallier les électeurs dans René-Lévesque

Le premier ministre du Québec et chef de la CAQ , François Legault, en a fait l’annonce mercredi en après-midi à Baie-Comeau, en compagnie du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

« Depuis son entrée au pouvoir, ce gouvernement [Legault] fait la démonstration d’être à l’écoute de notre région et d’être en mode solution pour favoriser son développement. » — Une citation de Yves Montigny, candidat caquiste

Chargement de l’image Yves Montigny sera le candidat de la CAQ dans la circonscription de René-Lévesque aux élections provinciales. Photo : Radio-Canada

S’il est élu député, Yves Montigny compte miser sur le développement économique de la Côte-Nord.

Il s’engage à porter le dossier de la construction d'un pont à l'embouchure de la rivière Saguenay à l’Assemblée nationale. C'est clair que c’est un enjeu important pour moi et je vais continuer à le porter, tout comme les enjeux de la métallurgie verte et tout comme les enjeux de la forêt , dit le candidat.

Yves Montigny indique qu'il conservera son poste de maire de Baie-Comeau jusqu’au déclenchement des élections à la fin du mois d’août, mais pendant la campagne électorale, il devra être remplacé par le maire suppléant, Serge Deschênes.

Supposons qu’il soit élu en tant que député, M. Montigny devra à ce moment-là démissionner de son poste de maire. Du côté de la Ville de Baie-Comeau, un processus d’élection municipale va suivre son cours par la suite, justement afin de [pourvoir] son poste de maire , explique l’agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand.

Chargement de l’image Pierre-Olivier Normand est agent aux communications pour la Ville de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le député actuel, Martin Ouellet, a annoncé mardi qu’il ne se représente pas comme candidat aux prochaines élections provinciales. Le Parti québécois (PQ) indique qu’il devrait présenter un candidat pour succéder au député sortant.

Résultats de 2018 dans la circonscription de René-Lévesque : Martin Ouellet ( PQ ) : 42,2 %

) : 42,2 % André Desrosiers ( CAQ ) : 33,7 %

) : 33,7 % Jonathan Lapointe ( PLQ ) : 12,7 %

) : 12,7 % Sandrine Bourque ( QS ) : 10,2 %

) : 10,2 % Eric Barnabé (PCQ) : 1,1 %

Yves Montigny fera face à la candidate de Québec solidaire (QS) Audrey Givern-Héroux. Le Parti libéral du Québec (PLQ) n’a pas encore annoncé de candidat pour cette circonscription de l’ouest de la Côte-Nord.

Lors des dernières élections provinciales, la CAQ avait obtenu 33,7 % des voix dans René-Lévesque.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve et de Zoé Bellehumeur