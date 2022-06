À Yellowknife, les auditeurs de Radio-Canada pourraient changer de signal

Les auditeurs auront l’occasion d’exprimer leur opinion jeudi, lors d’un café-citoyen qui a pour but d’ouvrir la conversation avec la communauté francophone et francophile de Yellowknife, explique Batiste Foisy, le responsable de la programmation et des communications pour l’Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY).

Il ne s’agit pas de faire un choix ou de faire pencher la balance , précise-t-il néanmoins.

Ceux qui souhaitent participer à la rencontre de jeudi, à 17 h 45, peuvent le faire en personne à l'édifice North Star ou par Internet, en suivant ce lien  (Nouvelle fenêtre) .

Jusqu’ici, les auditeurs de Yellowknife captaient la radio en provenance de Montréal et donc écoutaient les informations nationales.

Selon Yann Prud’homme, premier directeur de Radio-Canada pour l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Grand-Nord, la volonté de donner le choix à la communauté s’est faite suite au commentaire d’un résident ténois. Celui-ci demandait pourquoi le signal reçu était celui de Montréal et pas celui d’une autre station au Canada.

C’est le genre de commentaires qu’on a reçus à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Après des recherches, l’équipe s’est rendu compte qu’il était relativement simple de modifier le signal. Et donc on a cru bon d’en informer la communauté [...] et de leur offrir de choisir le signal le plus pertinent pour eux.

Rester sur le national ou opter pour une région

Les Franco-Ténois devront donc faire le choix de continuer avec signal actuel ou de basculer sur celui de l’Alberta ou de la Colombie-Britannique.

Pour Batiste Foisy, chaque signal a ses avantages. Si Montréal est le choix de la continuité, l’Alberta pourrait avoir un intérêt, car la province se situe sur le même fuseau horaire que les Territoires du Nord-Ouest.

Quand on nous dit qu’une émission joue à telle heure, elle joue vraiment à cette heure-là.

Les habitants du territoire sont aussi nombreux à dépendre du système de santé albertain, donc si les urgences sont engorgées à Edmonton, il peut être pertinent que les Ténois soient informés, ajoute Batiste Foisy.

Et avec la Colombie-Britannique l'intérêt commun est l’éducation puisque le territoire a adopté le curriculum scolaire de cette dernière abandonnant celui de l’Alberta.

Mais attention cependant, il précise qu’en aucun cas, si le choix se porte sur une station régionale, la société d’État ne s’engage par à adapter ses contenus au territoire.

Le choix d’un signal n’est pas le choix d’une programmation.

Yann Prud’homme se veut lui plus nuancé. On a dans notre mandat de devoir être le plus pertinent possible pour nos auditoires. Donc c’est tout naturel que, quand il y a un nouvel auditoire qui s’ajoute, on a toute la sensibilité de servir le mieux possible dans notre contexte, ce nouvel auditoire-là.

À titre d'exemple, l'émission matinale de la Colombie-Britannique qui est diffusée au Yukon offre des nouvelles et la météo de ce territoire.

Un sondage estival

Suite à la rencontre de jeudi, l'Association franco-culturelle de Yellowknife sondera la communauté au courant de l’été.

Si une tendance claire se dégage, on émettra directement une recommandation à Radio-Canada , poursuit Batiste Foisy.

Si au contraire, les avis sont partagés, il précise qu’il faudra trouver une autre façon de trancher. Il serait par exemple possible d’organiser un vote lors de l’assemblée générale annuelle de l’ AFCY , note-t-il.

Une fois que la communauté a fait son choix, le changement de signal est très simple, il peut s’opérer en un très court laps de temps , précise Yann Prud’homme.