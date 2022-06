La MRCVO déplore les longs délais du MTQ

Les élus rejoignent ainsi un mouvement lancé dans plusieurs MRC au Québec, dont celle d’Abitibi-Ouest. « On demande au ministère de trouver des solutions afin d’accélérer les demandes », indique Martin Ferron, préfet de la MRCVO et maire de Malartic

Depuis plusieurs années, les municipalités de la région font des revendications quant à la complexité des démarches et des délais de traitement de la part du MTQ.

« Il faut avoir des réponses plus rapidement. Présentement, c’est trop long et ça retarde les travaux qu’on doit réaliser. » — Une citation de Martin Ferron, préfet de la MRCVO et maire de Malartic

Une année perdue à tous les 4 ou 5 ans

Le réseau routier de l’Abitibi-Témiscamingue est de plus en plus désuet. Plusieurs routes, ponts et ponceaux doivent être remis à niveau dans la région afin de rattraper la moyenne provinciale.

Selon Martin Ferron, la région perd l’équivalent d’une année de travaux à tous les quatre ou cinq ans, ce qui crée un déficit au niveau des infrastructures routières en Abitibi-Témiscamingue.

On nous donne des suivis, on nous appelle, on nous rencontre, mais le côté administratif n’en finit plus et les projets sont souvent reportés ou même annulés. ''C’est trop cher, on n’a pas le temps, il manque de personnel''. C’est ce que répond le ministère lorsqu’on lui pose des questions , souligne le préfet Ferron.

(Un texte d'Athéna Couture)