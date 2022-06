Nouvelles accusations contre l’ex-magnat de la mode Peter Nygard en Ontario

Peter Nygard n'était pas présent à l'audience mercredi après-midi. L'absence de l'individu de 80 ans n'a pas été expliquée.

À lire aussi : Début de l’audience sur le cautionnement de Peter Nygard à Toronto

Le procureur de la Couronne Neville Golwalla a seulement dit que le prisonnier refusait de sortir de sa cellule pour se rendre à la salle des visioconférences.

La juge de paix de la Cour de justice de l'Ontario a laissé entendre que l'octogénaire était peut-être malade.

Chargement de l’image L'ancien magnat canadien de la mode, Peter Nygard Photo : Radio-Canada

Me Golwalla n'a par ailleurs pas spécifié la nature des nouvelles accusations auxquelles Nygard fait face et il ne les a pas énumérées non plus.

Peter Nygard faisait déjà face à neuf accusations d'agression sexuelle et de séquestration, en Ontario, pour des faits reprochés qui remonteraient à une vingtaine d'années dans son atelier de mode de Toronto.

L'ancien homme d'affaires fait aussi face à la justice au Québec et aux États-Unis.

Peter Nygard devra comparaître à nouveau le 29 juin prochain par visioconférence de sa prison torontoise.

Chargement de l’image L'avocat de M. Nygard, Brian Greenspan, était représenté à l'audience de mercredi par son associé, Christopher Lutes. Photo : Radio-Canada

Un interdit de publication nous empêche d'en dire plus dans cette affaire, y compris au sujet des deux nouvelles plaignantes.

L'identité de toutes les présumées victimes du Manitobain est protégée en vertu de cet interdit. Il est en outre interdit à Peter Nygard d'entrer en contact avec elles, conformément à une ordonnance du tribunal.

Peter Nygard est emprisonné au Centre de détention du sud de Toronto depuis la fin octobre 2021.

Il était auparavant détenu au Manitoba relativement à des accusations de même nature en Californie et dans l'État de New York. Il avait été transféré en Ontario à la demande de la police de Toronto.

En Ontario, un juge de paix avait refusé en janvier de le libérer sous caution en attendant son procès, mais ses raisons sont frappées du même interdit de publication comme les positions de la Couronne et de la défense à ce sujet d'ailleurs.

Un magistrat de la Cour du banc de la Reine du Manitoba avait, lui aussi, refusé de le libérer sous caution avant son transfert en Ontario.