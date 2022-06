Une cloche volée dans la plus ancienne église catholique ukrainienne du Canada

Une cloche d'église datant des années 1890 et sept plaques commémoratives en bronze ont été volées sur le site historique de la plus ancienne église catholique ukrainienne du Canada.

Le clocher de l'Église St. Michael's est la propriété du site historique et du musée Trembowla Cross of Freedom, située à Dauphin au Manitoba, à plus de 300 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg.

Entre le 29 mai et le 12 juin, le clocher a été renversé et la cloche a été volée, indique la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans un communiqué mercredi.

Le site historique et le musée commémorent la première Divine Liturgie ukrainienne qui a été célébrée au Canada en 1897, peu de temps après l'établissement des premiers Ukrainiens au Manitoba.