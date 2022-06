« Nous n’acceptons pas vos excuses », dit une activiste au chef Ramer

Des activistes demandent des actions concrètes du chef de la police de Toronto. De plus, l’association des policiers de Toronto, elle, demande un meilleur portrait des interactions entre les policiers et les communautés racisées.

Mercredi avant-midi, le chef du Service de police de Toronto a dévoilé des données d’interactions entre les policiers et les citoyens de Toronto en lien avec la race. Selon ces données, l’usage de la force par les policiers de Toronto touche disproportionnellement les personnes racisées.

James Ramer, le chef de la police de Toronto, a présenté des excuses en lien avec ces statistiques.

Chef Ramer, nous n'acceptons pas vos excuses , a déclaré Beverly Bain, du groupe No Pride in Policing [Pas de fierté dans le maintien de l’ordre, traduction libre]. L’activiste était présente à la conférence de presse et a prononcé ces mots dans un discours passionné à l’intention du chef Ramer.

« Ce que nous vous avons demandé, c'est d'arrêter. D'arrêter de nous brutaliser. D'arrêter de nous tuer! » — Une citation de Beverly Bain

Plusieurs autres groupes d’activistes ont réagi de manière similaire aux données dévoilées ainsi qu’aux excuses du chef Ramer.

Or, la Toronto Police Association, l’association des policiers du Service de police de Toronto, a demandé, elle, d’avoir un meilleur portrait des interactions entre ses policiers et les personnes racisées.

Relations publiques

Selon Mme Bain, la présentation et les excuses de M. Ramer n’est rien de moins qu’un coup de relations publiques qui est insultant pour les Noirs et les Autochtones.

Chargement de l’image James Ramer est le chef intérimaire de la police de Toronto. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Dans un communiqué de presse, le groupe No Pride in Policing demande l’abolition de toute forme de police. Le Service de police de Toronto se dit désolé pour les années de violence contre les personnes noires, mais [...] nous n’avons rien demandé, et surtout pas des excuses. Nous continuons de demander un changement politique qui élimine le besoin de s’excuser.

Retirez les fonds et ultimement abolissez le Service de police de Toronto, et redistribuez ses budgets pour donner des fonds [à des projets de] logements sociaux, de nourriture, de transport en commun [...].

Le communiqué est signé par Mme Bain et par Desmond Cole, un activiste pour les droits des Noirs de Toronto. Celui-ci a réagi à la conférence de presse sur Twitter. Nous n'avons pas demandé d'excuses à la police, nous avons exigé un changement durable de la part [du maire de Toronto] John Tory et de la classe politique de Toronto , y a-t-il écrit.

Chargement de l’image Desmond Cole est un activiste des droits ddes Noirs, journaliste et auteur. (Archives) Photo : Radio-Canada / Waubgeshig Rice/CBC

Amikley Fontaine, leader communautaire et fondateur de la Fondation Sylvenie Lindor. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Réactions politiques

M. Tory a publié un communiqué en lien avec les données dévoilées par le service de police, mercredi.

Nous devons éliminer le racisme systémique partout dans notre ville, y compris dans le Service de police de Toronto. C'est pourquoi j'ai appuyé la collecte et maintenant la diffusion publique de ces données afin que notre service de police soit pleinement responsable. Aussi troublantes qu'elles puissent être, ces données [...] aideront à nous assurer que des progrès sont réalisés pour lutter contre ce racisme systémique et, finalement, l'éliminer.

Chargement de l’image Le maire de Toronto, John Tory, affirme souhaiter l'élimination du racisme systémique. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

De son côté, le Nouveau Parti démocratique, l’opposition officielle à Queen’s Park, a publié un communiqué co-signé par ses députées Jill Andrew et Laura Mae Lindo.

La seule façon de briser enfin ce cercle vicieux et d'assurer une justice et une équité durables pour les Ontariens est de changer fondamentalement [le système] , peut-on y lire.

Il est clair depuis longtemps que les Noirs ainsi que les personnes autochtones et racialisées sont traités de manière inéquitable par la police en raison du racisme systémique et ont profondément peur des interactions avec la police. Nous remercions la Dre Notisha Massaquoi et son équipe pour leur leadership et leurs années de travail acharné pour mettre en lumière ce premier rapport.

La Dre Massaquoi était coprésidente du comité consultatif sur la lutte contre le racisme de la Commission de services policiers de Toronto qui a créé les balises du programme de cueillette de données basées sur la race.

Elle a réagi aux données dévoilées ainsi qu’aux excuses du chef Ramer sur Twitter.

« Le racisme systémique ne peut pas exister dans une organisation sans employés racistes. » — Une citation de La Dre Notisha Massaquoi

L’association des policiers veut du contexte

Selon la Toronto Police Association (TPA), les résultats [de l’étude publiée mercredi] sont décevants et laissent plus de questions que de réponses, y compris pourquoi des disparités existent ou quels facteurs ont conduit à une rencontre avec la police en premier lieu .

Ce que les données nous disent, c'est que plus de 90 % de tous les incidents durant lesquels [des policiers ont eu] recours à la force étaient le résultat d'une rencontre policière réactive, ce qui signifie que nos agents ont répondu à un appel de service, plus de la moitié étant des appels de service violents. Bien que certains points de référence aient pu être appliqués, les données ne reflètent pas la totalité de chaque engagement, car aucun contexte n'est donné aux circonstances ou aux agents individuels auxquels ils ont été confrontés , peut-on lire dans un communiqué émis mercredi après-midi par la TPA .

De son côté, Akwasi Owusu-Bempah, conseiller spécial sur le racisme anti-Noirs pour l'Association canadienne des libertés civiles a lui aussi demandé plus de contexte dans les données, mais pour une toute autre raison.

Chargement de l’image Akwasi Owusu-Bempah est aussi professeur adjoint au Département de sociologie de l'Université de Toronto et membre du Massey College. (Archives) Photo : CBC

[Le Service de police de Toronto] a été forcé de divulguer ces informations, mais celles-ci ne fournissent qu'une petite idée de la façon dont les Noirs et les autres communautés racialisées sont touchés de manière disproportionnée par les actions de la police. La police a la capacité de fournir des données raciales sur un large éventail d'interactions policières et de résultats, mais elle ne le fait pas.