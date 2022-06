Une activité pour mieux comprendre la réalité des proches aidants

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec s’est arrêtée au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour comprendre la réalité des proches aidants. À travers différents ateliers, les proches aidants et plusieurs organismes de la région ont pu échanger sur les enjeux et défis qu'ils peuvent rencontrer.

L’activité qui a eu lieu mardi après-midi, dans les locaux de l’Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes, a permis à la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) de mieux saisir les besoins des proches aidants de la région.

On veut sensibiliser les décideurs, le gouvernement. Nous, là-dedans, comme organisme subventionnaire, on a besoin de mieux comprendre quel est leur rôle, pour qu'on puisse mieux adapter notre support , explique le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ .

Chargement de l’image Vincent Oliva est président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec ainsi que de la fondation de la fédération. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Ce support peut se traduire par plusieurs actions. Offrir plus de répit est d’ailleurs un soutien essentiel pour les aidants naturels. Selon le coordonnateur clinique de l’Association Renaissance, Marc-Antoine Guérin, le repos du proche aidant est important.

Pour être en mesure d'être un bon proche aidant, d'être significatif pour la personne, il faut prendre du temps pour soi, faire le plein d'énergie , ajoute-t-il.

Suzanne Laflamme agit comme proche aidante de son mari, qui a été victime d'un traumatisme crânien en 1984. Pendant plusieurs années, sa réalité a été difficile.

C'était très lourd. D'autant plus que moi, j'avais une famille, un enfant de quatre ans et mon bébé avait un an seulement. Donc c'était assez lourd, on élevait toute cette famille-là , confie-t-elle.

Chargement de l’image Suzanne Laflamme est la proche aidante de son mari depuis 1984. Il a été victime d'un traumatisme crânien à la suite d'un accident de voiture. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Le fait de voir qu’un atelier est dédié à la compréhension des défis rencontrés par les proches aidants la surprend beaucoup.

Selon le Dr Oliva, les proches aidants comme Suzanne sont indispensables au bon fonctionnement du système de santé.

« Il y a une personne sur quatre qui est proche aidante au Québec, c'est énorme et ce n'est pas quelque chose que le réseau de santé pourrait supporter. Donc tous ces gens-là, c'est l'huile dans l'engrenage du système. On sait que le système de santé est très fragile, on l'a vu pendant la pandémie. » — Une citation de Dr Vincent Oliva

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, les proches aidants assurent 85 % des soins aux aînés. Ces soins pourraient coûter plusieurs milliards de dollars s'ils étaient pris en charge par des professionnels de la santé.