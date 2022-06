Inflation : une famille néo-brunswickoise dépense 1000 $ en essence par mois

Tous les matins, Amanda Dynes parcourt environ 40 kilomètres pour se rendre à la garderie de sa fille à Sackville puis ensuite à son travail, à Amherst en Nouvelle-Écosse. Pendant ce temps, son mari se dirige quant à lui vers Moncton.

À la fin de la journée, le trajet inverse doit être fait.

Le couple affirme devoir remplir leurs deux voitures d’essence environ deux fois par semaine. Avec la montée du prix du panier d’épicerie, le budget est vite dépassé.

Nous dépensons plus de 1000 $ par mois en essence actuellement , lance Amanda Dynes.

La famille est venue de l’Ontario en 2019. Son budget ne lui permettait pas d’acheter une maison à Sackville et elle a donc décidé de s’installer à Memramcook.

Ce choix semblait logique, mais la flambée du prix de l’essence change la donne.

Je pense que la seule façon, en regardant notre budget, de vraiment faire des ajustements est de vendre un véhicule et de trouver quelque chose de plus abordable , dit Amanda Dynes.

« C’est parce qu’évidemment, tout est tellement dispersé ici, que le transport en commun n'est pas une option pour nous. » — Une citation de Amanda Dynes

Le Nouveau-Brunswick a le deuxième taux d’inflation le plus élevé au Canada. En avril, il était de 7,6 %.

La famille a déjà dû couper dans ses dépenses liées à la nourriture.

Selon Statistique Canada, les consommateurs ont payé 9,7 % de plus pour acheter de la nourriture dans les magasins en avril par rapport à l’année dernière.

Baisse des frais de garderie

Amanda Dynes est ravie que les frais de garderie aient récemment diminué dans la province, passant de 37,50 $ à 19 $ pour les enfants dans les petites régions urbaines et régions rurales.

Elle économisera ainsi 370 $ en frais de garderie par mois, mais cette bonne nouvelle n’aura pas l’effet escompté sur son portefeuille, en raison de la facture d’essence.

Elle précise que pour la première fois, sa famille - dont deux personnes travaillant à temps plein - n’a pas pu rembourser sa carte de crédit chaque mois.

Travailler vaut-il le coup?

Amanda Dynes dit qu’elle a discuté avec plusieurs amis ces derniers temps et certains d’entre eux se questionnent si la distance parcourue pour se rendre au travail en vaut la chandelle.

Quand ils analysent leur budget, cela ne vaut peut-être pas la peine, et ce sont aussi des personnes qui hésitent à quitter leur emploi et à bénéficier d’une aide quelconque, mais il semble de plus en plus que ce soit le choix le plus attrayant , dit-elle.

« Il y aura des conversations difficiles à avoir dans beaucoup de familles, je pense. » — Une citation de Amanda Dynes

Quant à elle, Amanda Dynes a toujours l’intention de se rendre à son travail à Amherst, dans un refuge d’urgence pour les femmes et enfants touchés par la violence domestique.

Elle espère que son employeur lui permettra de modifier son horaire de travail dans le but de réduire le nombre de voyages.

