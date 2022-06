Canada’s Drag Race : deux Québécoises en compétition dans la 3e saison

Le trio de juges composé de Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor va reprendre du service pour diriger les reines, qui devront maîtriser le chant, la danse, le jeu d’acteur, l’imitation, le design et l’improvisation afin de mettre la main sur le grand prix de 100 000 $ et le titre de Next Drag Superstar (prochaine superstar de la drag).

En plus des deux drag queens du Québec, la 3e saison de l’émission permettra de découvrir les toutes premières concurrentes de la Saskatchewan, Chelazon Leroux, et de Terre-Neuve-et-Labrador, Irma Gerd.

Les autres participantes sont Bombae, Jada Shada Hudson, Halal Bae, Miss Fiercalicious et Miss Moço, de Toronto; Kaos, de Calgary; Kimmy Couture, d’Ottawa et Vivian Vanderpuss, de Victoria.

Chargement de l’image Traci Melchor sera de retour sur le panel des juges, tout comme Brad Goreski et Brook Lyne Hytes. Photo : Page Facebook de Canada's Drag Race

En plus des défis favoris du public, comme Snatch Game et Untucked, on promet dans un communiqué que la nouvelle saison réservera également quelques surprises. Les neuf épisodes de Canada’s Drag Race : que la meilleure gagne, saison 3, seront offerts avec sous-titres en français sur Crave à raison d’un épisode chaque jeudi, à partir du 14 juillet, 21 h.