Le concept d’autopartage s’implante à Trois-Rivières

Les gens de Trois-Rivières auront bientôt accès à 10 véhicules hybrides. La flotte sera disponible en location tous les soirs et les fins de semaine. Ce qui permettra à la Ville de Trois-Rivières de les utiliser tous les jours de la semaine entre 8 h et 16 h 30. Les véhicules seront stationnés à des points précis, au centre-ville, et au centre des services citoyens, secteur est et ouest.

Ce partenariat novateur vise à simplifier le déplacement de la population, précise le maire Jean Lamarche qui souligne le côté économique et écologique du projet. L’entreprise d'autopartage viendra optimiser le nombre de véhicules sur les routes et réduire la pression de l’automobile sur le milieu urbain, fait-il remarquer.

Un projet unique à Trois-Rivières

Le président-directeur général et fondateur de Communauto reconnaît qu’il s’agit d’un projet unique dont pourrait s’inspirer d’autres municipalités du Québec et du Canada. Il s’agit pour Benoît Robert de réduire les coûts de gestion d’un parc automobile pour la ville.

Deux autres organismes ont rejoint le projet pour ainsi bonifier l’offre de mobilité des citoyens. IVEO et Roulons VERT entendent répondre aux besoins de transport et participer à la réduction des GES à Trois-Rivières. Pour Benoît Balmana, directeur général d’IVÉO, c’est un projet inspirant qui facilite l’implantation d’une mobilité durable dans les plus petites villes.

Pour sa part, le directeur général de Roulons VERT appelle les grandes entreprises à suivre le courant en vue d’aider à faire grandir le concept de l'autopartage à Trois- Rivières. Le développement de ce service dépendra de la réponse de la population, admet-il.

Les citoyens de Trois-Rivières doivent s’abonner au service de Communauto et réserver préalablement leur véhicule, une façon de s’assurer de la disponibilité de celui-ci à un endroit et à un moment précis.