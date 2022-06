L’euthanasie des 70 chevreuils de Longueuil est suspendue

Les deux parties se sont entendues en audience, ce matin au palais de justice de Longueuil. Une seconde date d'audience reste cependant à déterminer afin que la Ville puisse officialiser sa décision devant le tribunal.

L’euthanasie des quelque 70 cerfs qui était prévue pour l’automne est donc suspendue tant que la tenue d’un débat devant les tribunaux, demandé par Me Anne-France Goldwater en mai dernier, n’aura pas eu lieu.

« On veut respecter le tribunal dans son processus. Et on veut permettre que la question soit discutée et débattue le plus rapidement possible », a expliqué le porte-parole.

Louis-Pascal Cyr précise qu'en attendant la décision du tribunal, la Ville met en veilleuse son plan initial d'euthanasie des cerfs, sans toutefois l'abandonner. « Il y a un plan de match sur la table, la Ville le conserve, mais on va aller débattre », ajoute-t-il.

Sauvetage Animal Rescue, représenté par Me Anne-France Goldwater, veut que les cerfs malades soient traités sur place pour les parasites, qu’une opération de stérilisation soit effectuée sur les mâles et que les cerfs en surplus soient transportés dans différents parcs de la province.

Chargement de l’image L'avocate Anne-France Goldwater. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Va-et-vient

En février 2021, l’organisme Sauvetage Animal Rescue avait déposé une requête pour que les cerfs en trop soient déplacés dans trois refuges différents. Cependant, un comité d’éthique de l’Université de Montréal a refusé la proposition, la jugeant trop « risquée » pour les différents écosystèmes.

Puis, en décembre dernier, la mairesse Catherine Fournier avait affirmé devoir « agir rapidement » pour abaisser la population de chevreuils d’une centaine à une dizaine ou une quinzaine.

La Ville avait alors annoncé vouloir procéder à l’euthanasie des quelque 70 chevreuils « avant la période de mise bas au printemps » soit en janvier ou en février 2022.

Quelques mois plus tard, l’opération a finalement été reportée à l’automne 2022 en raison de « problèmes techniques » qui empêchaient d’euthanasier la totalité des cerfs visés. La Ville avait alors indiqué vouloir attendre pour atteindre [ses] cibles de réduction de la taille [complète] du cheptel , avait-on pu lire dans un communiqué.

Problème de surpopulation

La population de cerfs, qui a doublé en près d’un an selon la Ville de Longueuil, est trop importante pour l’écosystème du parc Michel-Chartrand, ont expliqué des experts.

L’équilibre écologique et la biodiversité du parc subissent les conséquences des besoins alimentaires des cerfs.

La surpopulation de cerfs représente aussi un risque pour les citoyens de Longueuil. Elle serait notamment responsable d’une dizaine d’accidents de voiture, selon la Ville, en plus d'accroître les risques de transmission de la maladie de Lyme par les tiques.