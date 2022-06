Tramway : « Vous ne pourrez pas avoir une adhésion majoritaire », croit un expert français

L'ingénieur et expert-conseil Marc Le Tourneur l'affirme sans hésiter : rallier une majorité de citoyens au projet de tramway avant la première pelletée de terre ne sera pas une mince tâche. « Vous pouvez l'approcher, mais je ne crois pas que vous l'obtiendrez », dit-il.

Selon Marc Le Tourneur, il n'y a pas suffisamment de projets de tramway au Québec auxquels les gens puissent s'identifier. Les gens ont besoin de toucher et de voir , explique-t-il.

Chargement de l’image Un tramway dans le centre-ville de Grenoble Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

L'expert français a travaillé sur les projets de Grenoble, Strasbourg et Montpellier, entre autres, dans les années 1990 et 2000. Il a participé à la relance du tramway, qui avait disparu du paysage français dans les années 1920 pour laisser toute la place aux automobiles.

Les similitudes avec le projet de Québec sont nombreuses.

Hostilité

Les 15 premières années, l'opinion était majoritairement hostile partout, quelle que soit la ville , rapporte Marc Le Tourneur. Les décideurs de l'époque ont dû composer avec des opposants en raison du manque de repères.

Il met aujourd'hui en garde le maire de Québec : il ne faut pas s'arrêter à l'opinion avant qu'on lance les travaux.

Chargement de l’image Des travaux dans la ville de Grenoble, en France. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Il ne fait aucun doute dans son esprit que les sondages préliminaires ne donnent pas l'heure juste sur l'appréciation des citoyens une fois le tramway mis en service. L'adhésion au projet fluctue beaucoup avant la première pelletée de terre.

Il donne l'exemple de Strasbourg. Marc Le Tourneur avait organisé devant les caméras de télévision nationale, l'abattage de 44 marronniers, des arbres imposants qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur, pour faire place à un tunnel. La Ville a procédé malgré une pétition de 30 000 signatures, à une époque où Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Si on avait fait un sondage à ce moment-là, on aurait été à 70 % de rejet , estime-t-il.

Dans la même ville, la grogne s'est apaisée le jour où l'accès au centre-ville a été fermé aux automobilistes pour procéder aux travaux de construction. Les citoyens sont descendus dans les rues et ils ont découvert leur centre-ville sans voiture. La contestation était finie , souligne Marc Le Tourneur.

Et plus les villes ont ajouté de nouveaux parcours, moins il y a eu de protestation. À Montpellier, au moment de la présentation de 3e ligne, les gens critiquaient le projet parce qu'il ne desservait pas leur quartier. C'était devenu une course pour obtenir le passage du tramway chez soi , raconte l'ingénieur.

Aujourd'hui, l'adhésion tourne autour de 85 % à 90 % dans toutes les villes où le tramway a été réintroduit en France.

Inquiétudes

Professeur à l'École d'urbanisme de Paris, Arnaud Passalacqua remarque que peu importe le projet et la ville, les récriminations sont souvent les mêmes chez les opposants. Ils s'inquiètent de la phase des travaux, du retrait de l'espace disponible pour les automobiles et de l'impact pour les commerçants.

Des inquiétudes tout à fait légitimes, selon le professeur. Les citoyens anticipent le pire devant l'inconnu.

La question des travaux n'est pas du tout à négliger , souligne-t-il.

« Il serait faux de se dire que la rue telle qu'on la connaît et la rue cinq ans après, c'est la même avec le tramway. Ce n'est pas la même. Ce ne sont pas les mêmes commerces, ce ne sont pas les mêmes gens. » — Une citation de Arnaud Passalacqua, professeur à l'École d'urbanisme de Paris

Certains commerces vont fermer définitivement leurs portes et certains citoyens auront quitté de quartier qui s'embourgeoise.

Chargement de l’image Les travaux préparatoires du tramway éventrent plusieurs artères du quartier Saint-Roch. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Les gens n'arrivent pas à se projeter à cinq ans d'ici. Ils vont voir surtout la baisse de leur chiffre d'affaires, les embouteillages et les prix de l'immobilier , mentionne Arnaud Passalacqua.

À son avis, les décideurs doivent tenir compte de ces sensibilités. Tout repose sur leur capacité à prévoir des mesures de mitigation, des formes de compensations et beaucoup d'informations. Ce n'est pas de l'acceptabilité sociale, c'est une solution imposée , explique-t-il. Il faut être convaincant.

Rendement

Arnaud Passalacqua remarque aussi qu'une fois la mise en service du tramway, ce qui fait l'unanimité, c'est l'expérience client. C'est un très bel objet. Il y a cette expérience sensible de la glisse urbaine, c'est-à-dire du rail qui vous amène à travers les rues que vous connaissiez, mais d'une toute façon que l'automobile, en silence avec de grandes baies vitrées. C'est généralement très bien perçu.

Chargement de l’image Maquette du tramway de Québec circulant en parallèle à la rue de l'Église derrière les bâtiments municipaux. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Le professeur d'urbanisme souligne toutefois que les objectifs visés pour ce mode de transport ne sont pas toujours au rendez-vous. La part modale augmente dès le départ, mais l'effet s'estompe avec le temps. Il y a des changements d'habitudes chez certains automobilistes, mais la voiture a toujours la cote.

Mode transport

Marc Le Tourneur est persuadé que le tramway est le bon mode de transport pour la taille de la Ville de Québec. Le métro a une trop grande capacité, il est inadapté. À l'inverse, le bus a ses limites dans un marché de plus de 300 000 habitants. Il est difficile d'organiser un système de transport adéquat sans l'ajout d'un tramway , croit-il.

Et qu'en est-il du métro léger, comme le proposait Québec 21 lors de la dernière élection? L'efficacité de ce mode de transport est intéressante parce que plus petit et moins gênant pour les automobiles , affirme l'expert. Il souligne par contre que l'investissement est trop important par rapport au nombre d'utilisateurs.

Chargement de l’image La représentation d'un des véhicules automatiques légers souterrains électriques (VALSE) présentée par le parti Québec 21. Photo : Gracieuseté : Québec 21

À Rennes, la deuxième ligne de 12 kilomètres qui été mise en service aura coûté plus cher que les 57 kilomètres de tramway de Montpellier , illustre-t-il.

Sondage

À Québec, le plus récent sondage donne 44 % d'appuis au projet. Ce sont trois points de plus qu'en janvier.

L'appui dépasse les 50 % dans les quartiers centraux, mais il reste beaucoup de travail à faire pour convaincre certaines banlieues où l'opposition dépasse les 70 %.

Le maire Marchand trouve les résultats encourageants. Il n'a pas dévoilé la cible qu'il s'est fixée. Il répète qu'elle est ambitieuse.