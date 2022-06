La fragilité du système de santé inquiète en Abitibi-Témiscamingue

L’importante réorganisation entre juin et septembre touche les 5 MRC de la région.

Le maire de Malartic et préfet de la MRC La Vallée-de-l’Or, Martin Ferron, déplore vivement les diminutions de services qui seront mises en place cet été dans le réseau régional de la santé et des services sociaux.

Dans le plan du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), il est notamment prévu que 6 des 12 lits de l'unité de réadaptation active de l'Hôpital de Malartic soient fermés temporairement.

« On est le centre névralgique régional en santé mentale et on parle de fermer des lits. Le gouvernement dit que la santé mentale est la priorité en ce moment. C’est particulier. » — Une citation de Martin Ferron, préfet de la MRC La Vallée-de-l'Or et maire de Malartic

Le CISSS-AT prévoit aussi une diminution du soutien à domicile partout sur le territoire de la région, une décision inacceptable pour Martin Ferron.

Pour moi, ça ne passe pas, lance-t-il. Fermer de la première ligne, c’est inacceptable. On coupe des services d’urgence, des lits d’hôpitaux et des soins à domicile. C’est sûr qu’un pourcentage de ces gens-là va se retrouver à l’urgence. Je comprends qu’il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais je suis dépassé par ça, ça me répugne. Il y avait des choix à faire, mais je ne crois pas que ce soient les bons.

Services d’urgence à Témiscamingue-Kipawa

L’urgence du centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa est visée par une fermeture entre 19 h 30 et 7 h 30.

Imaginez que vous êtes à Québec et qu’on vous dise que pour des services de base hospitaliers, vous devrez vous déplacer jusqu’à Saint-Georges en Beauce. Plus d’une heure d’auto. C’est inacceptable pour les gens de Québec alors que c’est ce qu’on impose aux gens de la région chez nous , déplore Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue.

Pénurie de main-d’oeuvre

Le député d'Abitibi-Est et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, rappelle pour sa part que la région n’est pas la seule au Québec aux prises avec ces problèmes.

Ce sont des mesures spéciales qui ne sont pas très populaires, mais à un moment donné, si on veut garder actifs nos gens qui sont dans le réseau, le CISSS-AT, par exemple, n’a pas le choix d’arriver avec certaines mesures qui ne sont naturellement pas très favorables pour l’ensemble de la population , souligne-t-il.

Chargement de l’image Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. (archives) Photo : Radio-Canada / Lise Millette

M. Dufour croit que la décentralisation des processus de recrutement fait partie de la solution afin d’atténuer la pénurie de main-d'œuvre.

Les incitatifs [financiers en place] sont quand même intéressants, affirme-t-il. Je pense par contre que la méthodologie de fonctionnement pour faire le recrutement devra peut-être revenir un peu à ce qu’on avait dans le passé.

Le directeur général de la MRC d’Abitibi-Ouest, Normand Lagrange, estime qu’il faut en faire davantage.

On a déjà la moitié des lits qui sont fermés depuis plusieurs mois. C’est très fragile. On doit consolider notre offre de services et travailler à conserver ce qu’on a présentement pour éviter que la situation s’aggrave , signale-t-il.

Le salaire n’est pas le seul enjeu. Des organismes se mobilisent notamment pour s’assurer que les travailleuses et travailleurs recrutés aient un endroit où se loger.

Pour ça, on a mis en place un comité de logements et habitation pour dresser une liste visant à référer les nouveaux arrivants vers des logements qui vont pouvoir les accueillir. En ce qui concerne les services de garde, c’est aussi important de consolider les installations et de faire les agrandissements nécessaires , décrit Normand Lagrange.

Des impacts en CHSLD

Chargement de l’image Des fermetures de lits sont prévues au CHSLD de Macamic (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

À Macamic, le Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) est visé par des fermetures de lits en réadaptation fonctionnelle, à l’unité transitoire de récupération fonctionnelle et aux soins palliatifs localisés.

Une diminution temporaire de lits de réadaptation à l’unité transitoire de récupération fonctionnelle localisée au CHSLD d’Amos est aussi prévue. Des résidents du CHSLD d’Amos pourraient aussi être transférés.

Pierre Dufour se dit conscient que des transferts d’un milieu de vie à un autre, dans une autre ville, ont des conséquences négatives sur les usagers.

Par contre, encore là, on est dans une situation très complexe. On ne veut pas alerter les gens, mais on le sait, la problématique de pénurie de main-d'œuvre est là pour quelques années encore, vu le ratio naissances des années passées versus les gens qui prennent leur retraite. Donc, c’est de trouver de nouveaux mécanismes pour enrayer ces problématiques-là qu’on se retrouve devant les faits présentement , indique le ministre.

Le président régional de l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP), Daniel Goulet, se dit très préoccupé par la fermeture de lits et le transfert de patients.

« Si ces personnes sont déjà dans une position très vulnérable dans un CHSLD, et qu’on les déménage, ça crée énormément d’insécurité. Ces gens-là sont complètement démunis par rapport à ça. J’associe presque ça à de la maltraitance. » — Une citation de Daniel Goulet

Les personnes âgées sont les plus susceptibles de développer des problèmes de santé, ajoute-t-il. On n’a pas le choix d’espérer qu’ils ne tombent pas malades cet été.

Le choix entre deux options

Jean-Sébastien Blais, président de la Fédération interprofessionnelle de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), croit aussi que les fermetures de lits, notamment en CHSLD, pourraient avoir des conséquences.

Le fait de fermer une cinquantaine de lits dans les CHSLD va venir engorger nos unités d'hospitalisations, qui vont se retrouver avec plusieurs bénéficiaires en attente d'aller dans une place en CHSLD, fait-il remarquer. Et concrètement, ça va aussi venir engorger les urgences, qui ne pourront pas monter les patients dans les unités de médecine.

Chargement de l’image Jean-Sébastien Blais, président de la Fédération interprofessionnelle de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT). Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le plan de contingence pour la période estivale présenté par le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue était inévitable, selon la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ).

Le syndicat, qui représente entre autres les infirmières, est satisfait que ses membres puissent prendre leurs vacances cet été.

Il y avait deux choix qui s'offraient; il y avait le choix de gérer à coups de temps supplémentaire obligatoire et d'essayer de maintenir tous les services ouverts et de mettre encore de la pression sur les employés, de proposer aux gens de ne pas prendre de vacances, ou ils avaient le choix de faire un plan de contingence, signale Jean-Sébastien Blais. Parce qu'à court terme, il n'y en n'a pas de solutions, tout a été fait au maximum et on le sait en plus avec la main-d'oeuvre indépendante qui vient de moins en moins dans la région, ça va être de plus en plus difficile. Maintenant, à moyen et à long terme, il ne faut pas que ce soit toujours la solution des plans de contingence, il faut qu'il y ait des mesures d'attraction et de rétention spécifiques à notre région. Et ça, la balle est dans le camp du gouvernement.

Selon les informations de Radio-Canada, des points de service CLSC en milieu rural seront aussi fermés pour l'été.