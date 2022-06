L’hôtel Albert dans la mire de la RBQ depuis 2014

Des inspecteurs ont visité les lieux à plusieurs reprises au fil des ans. Selon leurs rapports, la situation empirait au fil des mois. Ils ont envoyé de nombreuses demandes de corrections auprès des anciens propriétaires des lieux, ainsi qu'au propriétaire actuel à partir de 2021.

Dans des photos prises par une inspectrice en février dernier, il est notamment possible de constater que des sorties de secours étaient non accessibles, que des gicleurs étaient brisés et que le panneau électrique de l'immeuble était non conforme.

Chargement de l’image L'inspectrice a constaté que des sorties de secours avaient été barricadées lors de son inspection en février 2022. (archives) Photo : Source : Régie du bâtiment du Québec

Au total, 20 non-conformités ont été relevées en février, dont deux majeures. Selon l’inspectrice au dossier, l’immeuble n’a[vait] jamais été aussi mal en point . Une décision d’aller de l’avant avec l’éviction des locataires a alors été déclarée, mais le propriétaire a eu droit à deux prolongations de la RBQ pour effectuer les travaux. La Cour supérieure a finalement ordonné, le 10 juin dernier, une évacuation des lieux au plus tard le 13 juin. Dans sa décision, la Cour souligne notamment qu’il pourrait y avoir mort d’homme et même blessures importantes, selon l’état actuel et dégradé, des lieux .

Chargement de l’image Un extincteur avait été arraché, a constaté l'inspectrice lors de sa visite en février. Photo : Source : Régie du bâtiment du Québec

Depuis février, plusieurs problèmes ont été corrigés par le propriétaire. Lors d’une visite des lieux, Radio-Canada a par exemple pu constater que les issues de secours avaient été dégagées.

Selon les documents obtenus par Radio-Canada, le propriétaire des lieux s'expose à des amendes importantes pour ne pas avoir effectué tous les correctifs demandés par la RBQ .

Au moment d’écrire ces lignes, le propriétaire de l’hôtel Albert n’avait pas répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations d'Arianne Béland et de Geneviève Proulx