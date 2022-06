Plusieurs chemises et un coton ouaté à capuche ont été enlevés du présentoir « Every Child Matters » [Tout enfant compte] situé à l'extérieur du bureau de l'organisme Healing of the Seven Generations à Kitchener, en Ontario.

Le présentoir est composé de quatre chemises et cotons ouatés à capuche orange représentant le nord, le sud, l'est et l'ouest. Son but est de sensibiliser le public à la découverte de tombes anonymes sur les terrains d'anciens pensionnats à travers le Canada.

La directrice générale de l'organisme, Donna Dubie, a déclaré à CBC Kitchener-Waterloo que deux chemises ont été dérobées la semaine dernière lorsque le présentoir a été mis en place et qu'un coton ouaté à capuche d'enfant a été volé lundi soir.

Les auteurs de ces vols n'ont pas été identifiés, précise la directrice de cet organisme de soutien aux Autochtones. Je veux croire en la bonté de chacun , assure-t-elle. Je crois aussi que c'est probablement quelqu'un qui ne comprend pas la signification des chemises orange .

Mme Dubie a décidé de ne pas signaler les vols à la police, mais pourrait changer d'avis si le présentoir subissait d'autres dommages ou si d'autres chemises étaient volées.

L'organisation a demandé aux voisins de garder l'œil ouvert et d'appeler la police s'ils apercevaient un voleur ou un intrus manquer de respect à l'exposition. Donna Dubie espère aussi que le ou les voleurs comprennent que l'exposition honore les victimes autochtones. Un membre de son organisme se tient prêt à leur parler de l'importance de la campagne Tout enfant compte .

« S'ils ont vraiment, vraiment besoin d'un T-shirt, mais qu'ils ne peuvent pas se le permettre, je leur en donnerais probablement un. Ils n'ont pas besoin de le voler sur le présentoir. » — Une citation de Donna Dubie, directrice générale de l'organisme Healing of the Seven Generations

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuit ont été contraints de fréquenter des pensionnats pour Autochtones gérés par l'église et financés par le gouvernement entre les années 1870 et 1997.

Du soutien est offert à toute personne qui vit des difficultés en raison de son expérience dans les pensionnats. Une ligne d'écoute téléphonique nationale a été mise en place pour soutenir les anciens élèves et les personnes touchées. Des services psychologiques sont accessibles en appelant la ligne d'écoute nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

