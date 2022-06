Longtemps réservée à l’élite

Creuser l’histoire de la terrasse Dufferin réserve bien des surprises. Parmi les plus étonnantes, il faut savoir que pendant longtemps, ce site si prisé des touristes et de la population est demeuré inaccessible au grand public.

Durant plus de deux siècles, le terrain est resté privé. Seuls le gouverneur, ses invités et quelques militaires pouvaient se régaler de la vue à couper le souffle qui fait courir les foules aujourd’hui.

Chargement de l’image Le mur de fortifications érigé par les Britanniques avec au loin le château Saint-Louis, en 1833. Photo : Bibliothèque et Archives Canada / James Cockburn

L’accès au site a été restreint dès 1620, quand Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, a décidé d’y construire un fort pour défendre la ville.

Le fort, transformé ensuite en château, est agrandi substantiellement par le gouverneur Frontenac, en 1692. Imbriqué aux fortifications, dont il est partie prenante, le château Saint-Louis servira de résidence aux gouverneurs français puis britanniques qui se succèderont jusqu’à ce qu’il soit rasé par un incendie, en 1834.

Chargement de l’image Le château Saint-Louis après sa dernière restauration de 1809-1812. Photo : BAnQ

Une première petite terrasse

C’est à ce moment que le gouverneur général Durham entre en scène. Perplexe devant les ruines du château, il fait enfouir ce qu’il en reste sous plusieurs mètres de terre, sur lesquels il fait installer une terrasse publique, à la grande joie de la population. Pour la première fois, tout le monde peut enfin profiter d’un des plus beaux sites en ville.

Chargement de l’image Une vision romancée de la construction de la terrasse Durham, diffusée en 1842 Photo : Archives Ville de Québec / W.H Bartlett / Tous droits réservés

Le geste mérite d’être salué quand on sait à quel point cet assimilateur convaincu s’est fait détester des Canadiens-Français, souligne l’historien Jean-François Caron.

« Durham a fait des saloperies et les Canadiens-Français ne lui ont jamais pardonné de les avoir traités de peuple sans culture, sans histoire et sans littérature. Mais redonner au public ce morceau de territoire, il faut le reconnaître, c’était un beau geste de sa part. » — Une citation de Jean-François Caron, historien

La terrasse Durham, l’ancêtre de la terrasse Dufferin, est inaugurée en 1838. Construite sur terre battue, et délimitée par une simple balustrade de bois pour éviter que les curieux ne tombent en bas de la falaise, elle peut sembler modeste avec ses 50 mètres par 15. La terrasse actuelle est presque 10 fois plus longue! Ça ne l’empêche pas de remporter, dès ses débuts, un succès qui dépasse les frontières de la ville.

Chargement de l’image La terrasse Durham après son premier agrandissement de 1854 Photo : Musée de la Civilisation / Fonds du Séminaire de Québec / Louis-Prudent Vallée Tous droits réservés

En 1854, on l’allonge de 35 mètres. Elle hérite aussi d’un plancher de bois et de son élégante rampe de fer forgé, toujours en place aujourd'hui. Mais la population réclame déjà un agrandissement plus impressionnant encore et vraiment digne du site. Elle va devoir patienter encore 25 ans.

Chargement de l’image Les gouverneurs Durham (John George Lambton - 1838), et Dufferin (Frederick Hamilton-Temple-Blackwood - 1872-1878) Photo : Radio-Canada

D’un gouverneur à l’autre

Deux événements clés vont permettre à la terrasse de Québec de faire son entrée dans le club sélect des plus belles promenades d’Amérique, en 1879 : le départ des troupes britanniques et l’arrivée en poste d’un nouveau gouverneur général, Lord Dufferin.

Très éveillé à la valeur du patrimoine militaire de la ville, Lord Dufferin a joué un rôle majeur dans la sauvegarde des fortifications. À son arrivée en poste, en 1872, la destruction de plusieurs portes était planifiée et les portes Saint-Louis et Prescott avaient déjà disparu. Les fortifications étaient perçues comme un frein à l’expansion de Québec. Le maire et les citoyens rêvaient de raser ce qui restait des murs.

Chargement de l’image Travaux représentant la démolition des ouvrages avancés de l'ancienne porte Saint-Louis, en 1871. Photo : Archives Ville de Québec / Illustration tirée du journal l'Opinion publique

Dufferin, lui, rêvait plutôt d’en faire une promenade spectaculaire ceinturant le Vieux-Québec. Un circuit dont une des pièces maîtresses serait la terrasse Durham. Or, les militaires ayant quitté le vaste terrain situé juste à côté, on avait enfin le champ libre pour en faire une terrasse beaucoup plus impressionnante. Désormais, elle pourrait s’étendre sur 430 mètres, soit près d’un demi-kilomètre!

Lord Dufferin a tout juste le temps de voir le chantier démarrer avant de terminer son mandat, en 1878.

Chargement de l’image Feux d'artifice et illumination des lampadaires au gaz le soir de l'inauguration de la terrasse Dufferin, en juillet 1879 Photo : Archives Ville de Québec / Gravure tirée du journal L'Opinion publique

La nouvelle terrasse est inaugurée un an plus tard, en présence du nouveau gouverneur général, le marquis de Lorne, et de sa femme, la princesse Louise, fille de la reine Victoria. Des milliers de personnes se déplacent pour assister à l’illumination des réverbères de la terrasse, sous les gerbes d’un magnifique feu d’artifice.

La nouvelle terrasse fait donc partie des joyaux de la ville bien avant que n’apparaisse le Château Frontenac, en 1892.

Chargement de l’image Une rare aquarelle de Baillairgé faisait allusion à un projet d'aquarium sous l'agrandissement de la terrasse, en 1878. Cette image inédite est la plus ancienne retrouvée à ce jour. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Charles Baillairgé / Tous droits réservés

Le rêve fou d’un aquarium sous la terrasse

C’est à Charles Baillairgé, ingénieur à la Ville, qu’on doit les plans de la terrasse Dufferin, dont il conçoit aussi les kiosques. Selon sa biographe, il en avait l’idée depuis 1869, plusieurs années avant d’en discuter avec Lord Dufferin. Mais loin de s’arrêter qu’à la surface, Baillairgé a aussi nourri un projet fou : aménager un aquarium sous ses planches!

Prompt à essayer de nouvelles techniques, toujours curieux des recherches menées à l’étranger, Baillairgé bouillonne d’idées. On lui doit plusieurs édifices prestigieux, et l’embellissement de plus d’une église. Ses plans de fontaines rotatives, de tours illuminées et de jets d’eau géants peuvent sembler révolutionnaires ou carrément farfelus. Mais l’homme est indéniablement en avance sur son temps.

Chargement de l’image Esquisse du projet d'aquarium sous la terrasse de Charles Baillairgé publiée dans le journal «Le Soleil», en 1900. Photo : BAnQ

Au moment où Baillairgé songe à faire nager des poissons sous la terrasse, les premiers aquariums publics commencent tout juste à faire leur apparition. En Europe et aux États-Unis, ils sont considérés comme des curiosités, issues d’énormes prouesses technologiques, ce qui leur confère un grand pouvoir d’attraction. Selon ses dires, Baillairgé pourrait avoir profité d’un voyage en Angleterre pour visiter ceux de Brighton et de Sydenham dès 1874.

Chargement de l’image Le jardin zoologique du Bois de Boulogne, en France, avec ses aquariums d'eau douce et salée (1860) Photo : Wikipédia

À son retour, l’idée de doter Québec d’un aquarium avait-elle déjà commencé à lui trotter dans la tête? Ce qui est sûr, c’est qu’il en fait mention dès ses premières esquisses de la terrasse Dufferin, en 1878.

Son rêve d’un aquarium sous la terrasse a beau échouer cette année-là, il continue de le hanter pendant plus de 20 ans.

Quand Baillairgé relance une dernière fois son projet dans une lettre ouverte publiée par Le Soleil, en 1900, il y voit l’attraction d’envergure qui manque à Québec pour qu’elle s’impose comme une destination touristique majeure. Selon lui, un éventuel Aquarium de Québec pourrait devenir l’un des plus beaux et des plus instructifs du continent américain.

Chargement de l’image Vision fantaisiste d'un aquarium où nage une baleine parmi les poissons, en 1873. Photo : Gracieuseté : Nick Buchanan/Wikipedia

Baillairgé décrit une vaste galerie intérieure, accessible à partir d’un kiosque doté d’un escalier en spirale et d’un dôme en cristal. Son projet comprend 33 viviers remplis d’eau douce et d’eau salée et un système de glissoires permettant de transporter des baleines jusqu’aux bassins. Il s’avance même sur une recette pour fabriquer de l’eau salée et les coûts d’un système de chauffage fonctionnant au charbon.

Son projet comprenait aussi un vaste réservoir de 90 mètres de diamètre surmonté d’un dôme de cristal qui pourrait servir de bassin d’appoint, au parc Victoria.

Chargement de l’image Interprétation libre d'un aquarium sous la terrasse, d'après l'esquisse laissée par Baillairgé. Il évoquait une galerie courant sur toute sa longueur, et contenant 33 viviers d'eau douce ou salée. Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui, difficile d’imaginer à quoi aurait pu ressembler l’aquarium de Baillairgé. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il aurait été, de loin, le premier à naître au pays. Le premier aquarium public du Canada, celui de Vancouver, a été inauguré en 1956. Celui de Québec a ouvert ses portes en 1959, 80 ans après le projet fou de Baillairgé.

Chargement de l’image Des voitures garées au pied de la statue de Champlain, devant la terrasse Dufferin, en 1951 Photo : Archives Ville de Québec / Tous droits réservés

Un stationnement? Vraiment? L’histoire nous apprend que Baillairgé n’est pas le seul fonctionnaire de la Ville a avoir eu des visées sur le dessous de la terrasse. Armand Viau, commissaire industriel de la Cité, a déjà proposé d’y installer un musée industriel et commercial. C’était juste après la guerre, en 1945. Viau y voyait une façon de promouvoir les produits et le savoir-faire de la région, mais son idée a fait long feu. En 1947, le Comité général de la circulation, une ancienne entité de la Ville, propose plutôt d’y construire un stationnement. On s’inquiétait de voir les voitures prendre de plus en plus de place dans le Vieux-Québec, et on avançait que l’entreprise pourrait s’avérer très payante. Dix ans plus tard, le projet est relégué aux oubliettes, après que les coûts de construction d’au moins 5000 $ par espace de stationnement aient été qualifiés d’exorbitants par le Comité.

Un corps de garde enseveli sans ménagement

Comme l’édifice Price en 1929, la terrasse Dufferin a été construite en à peine un an. C’est dire que les travaux pouvaient être menés rondement à l’époque.

Chargement de l’image Une rare image de la terrasse Dufferin en construction, entre 1878 et 1879. On distingue l'ancien corps de garde en train de disparaître sous la nouvelle structure, dans la partie gauche de l'image. Photo : BAnQ / Louis-Prudent Vallée

Au passage, on n’a pas hésité à ensevelir un poste de garde britannique complet sous la nouvelle structure! Abandonné lors du départ de l’armée, il semblait avoir si peu de valeur aux yeux du temps qu’on ne s’est même pas donné la peine de récupérer ses pierres. La bonne nouvelle, c’est que l’opération a permis de sauver un précieux morceau de patrimoine.

Le corps de garde de la batterie caronade, sous la terrasse Dufferin, a été construit en 1856 Photo : Radio-Canada / André-Pier Bérubé

Bien protégé des intempéries, le corps de garde britannique est resté presque intact. Seul le bois des planchers, des fenêtres et du toit a complètement disparu.

Dans la lumière spectrale qui règne sous la terrasse, l’ensemble offre un spectacle fascinant. Malheureusement, la section où il se trouve demeure inaccessible au grand public. Ce qui n’est heureusement pas le cas de la partie plus au nord, là où se trouvait autrefois le château Saint-Louis.

Chargement de l’image Les fouilles de la terrasse Dufferin vues du ciel, au début des années 2000 Photo : Gracieuseté : Pierre Lahoud

Un musée sous les planches

Les chantiers de fouilles qui se sont succédés sous la terrasse des années 1980 à 2000 ont permis aux chercheurs de ramener à la lumière un riche passé, en plus de donner au gouvernement l’heureuse idée de transformer une partie du sous-sol en musée. L'endroit mérite franchement le détour.

Parmi les pièces de vaisselle, les pots de verre et les pièces de coutellerie retrouvés sur les lieux, on y découvre les fondations du château Saint-Louis et de plusieurs de ses dépendances, dont celles d’une vaste serre vitrée, construite au début du 19e siècle.

Chargement de l’image La serre vitrée du château Saint-Louis, en 1818 Photo : Musée national des beaux-arts du Canada / Auteur anonyme

On peut aussi admirer au passage l’impressionnante glacière du château Saint-Louis. Creusée dans le roc, elle a permis à une succession des gouverneurs de savourer des boissons fraîches en plein été, un luxe qui s’est imposé bien avant l’invention du réfrigérateur, rappelle l’historienne Catherine Ferland.

Chargement de l’image Glacière de la terrasse Dufferin. Photo : Radio-Canada

Ses recherches lui ont même permis de trouver des recettes de fromage glacé en vogue du temps de la Nouvelle-France!

« On disposait déjà de préparations lactées qu’on pourrait qualifier de proto granités, qui n’étaient pas la crème glacée telle qu’on la connaît aujourd’hui, mais plutôt un fromage qu’on apprêtait avec du sucre et de la glace, servi à la fin du repas. Ce qui est assez étonnant pour des époques aussi anciennes que le 17e et le 18e siècle! » — Une citation de Catherine Ferland, historienne

Une autre chicane anglos/francos?

L’affaire semble complètement oubliée aujourd’hui, mais le nom même de la terrasse Dufferin cache une bataille acrimonieuse. À l’époque, beaucoup de gens auraient préféré qu’on l’appelle la terrasse Frontenac. L’enjeu, d’intérêt national, fait couler beaucoup d’encre dans l’ensemble des journaux québécois de la fin du 19e siècle, de Québec à Montréal et jusqu'à Ottawa.

Chargement de l’image La terrasse Dufferin lors des fêtes du tricentenaire de Québec, en 1908 Photo : Musée McCord / Keystone View Company / Tous droits réservés

Lors de l’inauguration, le maire du temps, Robert Chambers, avait pourtant lancé publiquement l’idée que la terrasse porte le nom de Dufferin, ce qui pouvait sembler naturel, d’autant plus que le nom circulait déjà de manière officieuse. Mais il s’était gardé d’officialiser la chose dans les documents de l’hôtel de ville par la suite, laissant toute la place au débat public.

Personne ne pouvait ignorer que derrière cette bataille de noms se cachait un réel enjeu identitaire, mettant dos à dos les héritages français et britannique de Québec. Ces tensions n’avaient rien de nouveau. Déjà, du temps de la terrasse Durham, certains préféraient parler de la Plateforme de Québec, un nom qui avait le mérite de sonner français.

Chargement de l’image La terrasse Durham après son agrandissement, entre 1854 et 1878 Photo : Musée de la Civilisation / Fonds du Séminaire de Québec / Louis-Prudent Vallée Tous droits réservés / Numérisation

C’est seulement en 1895, grâce à l’intervention du maire Simon-Napoléon Parent, que la terrasse devient officiellement la terrasse Dufferin. Une décision accueillie avec gratitude par le principal intéressé, qui écrit aussitôt aux autorités de la Ville pour les remercier.

Quoi qu’on en pense, Lord Dufferin a sûrement joué un rôle important dans l’important agrandissement de la terrasse de Québec, en 1878. Mais on aurait tort d’oublier celui joué par Baillairgé, et surtout par la population, elle qui a rêvé de cette terrasse courant sur des centaines de mètres sur le cap Diamant des décennies avant qu’elle ne voie enfin le jour.

Chargement de l’image La terrasse en 1900, avec sa foule des beaux jours Photo : Archives Ville de Québec / Image tirée d'une carte postale