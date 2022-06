Autant de sans-abri décédés à Edmonton en 2021 qu’au cours de 2019 et 2020 combinés

Deux cent vingt-deux personnes sans-abri sont décédées à cause de l'itinérance en 2021. Soit presque autant que les 231 personnes sans-abri décédées pour l'ensemble de 2019 et 2020, selon les chiffres de la Coalition sur le logement et l'itinérance à Edmonton ( ECOHH ).

La Coalition estime que cette hausse représente la plus forte augmentation des dix dernières années.

Jim Gurnett, porte-parole de la Coalition sur le logement et l'itinérance à Edmonton ( ECOHH ), pense que cette augmentation s'explique principalement parce qu'une fois sans-abri, les personnes le restent longtemps. Il estime que cette situation a des conséquences directes sur leur état de santé.

Trop de gens sont sans abri depuis trop longtemps. Et quand vous êtes sans abri, c'est très dur pour votre santé et votre sécurité , explique-t-il.

Entre accidents, maladies et infections, les risques sont multiples et une longue période d'itinérance expose les sans-abri à plus de fléaux et multiplie les risques, selon Jim Gurnet.

« Quand de nombreuses années passent [et que vous êtes toujours] dans ces mauvaises conditions, cela conduit à des problèmes de santé compliqués et des gens meurent. » — Une citation de Jim Gurnett, porte-parole, Coalition sur le logement et l'itinérance à Edmonton

Selon Jim Gurnett, beaucoup de personnes sans-abri souffrent de maladies chroniques et d’autres problèmes de santé et la pandémie a exacerbé la situation. La contamination par la COVID-19 a compliqué une situation déjà difficile et lorsque vous n'avez pas un bon endroit, propre, sûr et sain pour vivre, une pandémie comme celle qu’on vient de vivre ne vous laissera aucune chance , affirme-t-il.

La dépendance, oui, mais pas seulement

Chargement de l’image La crise des opioïdes ne cesse de fracasser des records en Alberta. Photo : AFP/Getty Images/Eric Baradat

Le nombre de personnes qui meurent de surdose liée à la drogue a également augmenté à Edmonton pendant la pandémie. Mais cela n’explique pas la franche augmentation du nombre de décès chez les sans-abri, selon Jim Gurnett. Oui, je pense que les mauvaises drogues qui sont dans la rue sont responsables de certains des décès, mais ça n'explique pas la plupart des décès. C'est vraiment la longue période pendant laquelle les gens ont vécu dans la rue .

Des vies écourtées

Jim Gurnett pense que cette augmentation du nombre de décès chez les personnes sans-abri devrait inquiéter les autorités. Les gens qui meurent sont très jeunes, dans la quarantaine ou la cinquantaine. Ils sont donc privés de nombreuses années de vie . Il n'hésite pas à tirer la sonnette d'alarme. L'augmentation alarmante du nombre de décès est terrible et devrait nous inciter à agir , ajoute-t-il.

La coalition organise un mémorial public mercredi après-midi pour rendre hommage aux 453 personnes sans-abri décédées en 2019, 2020 et 2021. La pandémie a forcé l'annulation de l'événement en 2020 et 2021.

Cela a toujours été un événement douloureux , explique l'organisatrice Susan Watson.

Le mémorial qui commencera à 14 h aura lieu au Homeless Memorial Plaza, un petit parc situé au nord de l'hôtel de ville, à l'angle de la 103e Avenue et de la 100e Rue.