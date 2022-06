Le transport à la demande maintenu à Buckingham et Masson-Angers

Ce service a vu le jour sous forme de projet pilote le 21 juillet 2021 en collaboration avec la compagnie Taxi Loyal, un sous-traitant de la STO . Depuis, près de 7000 déplacements ont été effectués. Le transport à la demande et ses chauffeurs cumulent un impressionnant taux de satisfaction de 99 %.

Quel bonheur de constater que ce service flexible est reconduit! STO à la demande a été pensé et développé selon les besoins identifiés par notre communauté , s'est réjoui Edmond Leclerc, le conseiller municipal du district de Buckingham, par voie de communiqué.

Avec la stabilisation de la situation sanitaire, la STO prévoit que ce service sera encore plus sollicité cet été. C'est du moins ce que semblent indiquer les 1046 déplacements effectués en mai 2022.

Ces secteurs plus éloignés et enclavés étaient tout désignés pour déployer et tester le premier service de transport à la demande à Gatineau. Un tel service est une option de plus dans un portefeuille mobilité , a fait valoir le directeur général de la STO , Patrick Leclerc.

« En améliorant la qualité des déplacements locaux dans nos secteurs, on vient par le fait même faciliter l’accès aux emplois et aux services de proximité, soutenir nos commerçants et encourager l’achat local, en plus de contribuer à la revitalisation de nos quartiers et de favoriser l’insertion sociale. » — Une citation de Edmond Leclerc, conseiller municipal du district de Buckingham

À l'échelle de la province, seuls le Réseau de transport de Longueuil (RTL), le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et l'opérateur de transport Exo offrent un service similaire.