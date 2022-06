Première apparition publique de Louise Boudrias en 5 mois : « Une journée à la fois! »

La conseillère municipale de Gatineau Louise Boudrias n'avait pas fait d’apparition publique depuis l'annonce de son cancer il y a cinq mois. Frêle, visiblement affaiblie en raison de la maladie, mais l'œil toujours pétillant, l’élue du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond a participé mercredi à l'inauguration du nouveau parc à chiens situé à l’intersection des rues Gamelin et Joffre dans le secteur de Hull.

Mme Boudrias a beau se déplacer en fauteuil roulant, il n’était pas question pour elle de manquer la grande ouverture du parc. Il s’agit d’un projet qu'elle a piloté pendant sept ans avec l'association canine de son quartier et dans lequel elle y a mis tout son cœur.

« C’était quand même important de me rendre ici et de voir le produit fini. » — Une citation de Louise Boudrias, élue du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

Une cinquantaine de citoyens en compagnie de leurs chiens ont assisté à l’événement. Sur la clôture qui ceinture le nouveau parc, il y a une pancarte sur laquelle il est écrit Merci Louise! Personne ici n’a oublié la contribution de la conseillère dans la réalisation de ce projet.

Chargement de l’image De gauche à droite : les conseillers municipaux Isabelle N. Miron, Jocelyn Blondin, l'élue Louise Boudrias et le chef du parti Action Gatineau, Steve Moran Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Cet élan de sympathie réconforte Mme Boudrias. Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour la conseillère qui suit régulièrement des traitements de chimiothérapie et qui a, tout récemment, perdu son époux, Bernard Chartrand.

C’est une journée à la fois. Il y a des journées où ça va bien et il y a des journées où ça va moins bien , a-t-elle confié.

Beaucoup de citoyens m’ont écrit, m’envoient des lettres et m’envoient des messages sur Facebook. Ça l'aide énormément. Les journées où ça va moins bien, je lis les beaux messages et ça m’encourage à continuer.

Toujours active

Le congé forcé de Mme Boudrias ne l’empêche pas de suivre tout ce qui se passe sur la scène municipale. Même si elle est en congé de maladie, elle demeure bien au fait des derniers enjeux.

Tous les mardis, je suis à l’écoute des conseils municipaux. De mon salon, je suis ce qui se passe. Vous savez, ce sont des dossiers dont j’ai entendu parler, que j’attends qui se réalisent , raconte-t-elle. Pour moi, c’est important, quand je reviendrai — si je reviens — de savoir ce qui s’est passé pendant la période où j’étais en congé de maladie.

« Même si je suis en congé de maladie, je continue à m’informer. » — Une citation de Louise Boudrias, élue du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

Parce que Louise Boudrias a bien l’intention de remettre les pieds dans la salle du conseil, sa deuxième maison. Elle maintient d’ailleurs un lien étroit avec le conseiller du district Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, qui a temporairement été désigné pour occuper ses fonctions en son absence.

M. Blondin fait un travail remarquable pour répondre aux questions des citoyens et assurer un suivi avec les citoyens de mon quartier , remarque-t-elle. On va se parler quand il y a une situation ou si je veux savoir ce qui s’est passé avec telle chose ou tel dossier qui se passe au conseil. Il me dit comment il pense que ça va aller.

On se texte pratiquement tous les jours , confirme M. Blondin, larme à l'œil, très heureux de partager ces moments avec sa collègue de longue date. On se parle ou on se texte.

Une résolution de sympathie

Le conseil municipal de Gatineau a adopté, en ouverture de séance lors de sa dernière rencontre, une résolution de sympathie à l’égard de Louise Boudrias à la suite du décès de son conjoint, Bernard Chartrand, survenu en mai.

C’est avec regret que le conseil a appris le décès de Bernard Chartrand, époux de la conseillère Louise Boudrias. Il est proposé et résolu à l’unanimité que son conseil offre à la conseillère Louise Boudrias et à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances .

Mme Boudrias, on pense à vous , a déclaré le président du conseil municipal et vice-président du comité exécutif, Daniel Champagne. Ma chère Louise, je t’assure que tout le monde autour de cette table est avec toi dans ces moments difficiles.

Les funérailles de Bernard Chartrand auront lieu vendredi, à 14 h.

Avec les informations de Nathalie Tremblay