Un premier parc à chien voit le jour dans le secteur de Hull

Les propriétaires de chiens du secteur peuvent désormais se rendre au Domaine Scott-Fairview du parc Gamelin pour promener leur animal de compagnie en toute quiétude.

Ça fait plusieurs années que les gens le demandent , se réjouit Jeanne Camarra, membre du conseil d’administration de l'Association des parcs canins de Hull, qui croit que le secteur était mûr pour ce type d’installation.

Chargement de l’image Jeanne Camarra, membre du conseil d’administration de l'Association des parcs canins de Hull, était présente à l'annonce le 15 juin 2022. Photo : Radio-Canada

La ville a évolué. C’est une ville qui est étalée et de plus en plus, il y a de la densité urbaine, ce qui fait que les gens ont peut-être moins accès à une cour clôturée , explique-t-elle. Donc, les parcs canins deviennent essentiels dans ce nouvel environnement plus urbain. [...] Tranquillement pas vite, ce besoin s’est développé au fil des années.

« Ça en fait des chiens plus heureux qui sont de meilleurs concitoyens en bout de ligne. Il y a beaucoup d’avantages à avoir des parcs canins. » — Une citation de Jeanne Camarra, membre du conseil d’administration de l'Association des parcs canins de Hull

Un parc canin comme celui-ci permet aux gens d’échanger des trucs, de développer leurs compétences comme propriétaires de chien et ça permet aux chiens aussi de se dépenser physiquement, ce qui généralement réduit l’agressivité, que ce soit envers les autres humains ou les autres chiens , ajoute Mme Camarra.

Le nouveau parc canin comprend également une aire d’exercice pour les petits chiens, une première à Gatineau.

Un travail de longue haleine

Jeanne Camarra décrit le projet comme un travail de longue haleine . Elle a d’ailleurs souligné que l’idée d’un parc canin dans le secteur de Hull a été soutenue et défendue en partie par la conseillère Louise Boudrias, il y a de cela plusieurs années.

L'élue du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond a annoncé il y a cinq mois son retrait temporaire de la politique municipale en raison de la lutte qu’elle mène contre le cancer.

Mais Mme Boudrias a tenu à faire une apparition publique à l’occasion de l’inauguration du Domaine Scott-Fairview situé au 100, rue Gamelin.

Ça fait plus de sept ans qu’on en rêve. C’était important de me rendre ici et de voir le produit fini , a-t-elle déclaré.

Une cérémonie de quartier est prévue au parc canin le 18 juin, mais plusieurs résidents du secteur n’ont pas attendu l’ouverture officielle pour aller profiter des lieux.

J’adore, c’est le plus beau parc à chiens de la région, d’après moi. Ça fait des années qu’on l’attend et enfin on l’a , se réjouit Yvette Martin. C’est quelque chose de bien. Nos chiens s’amusent avec les autres chiens et ça nous fait marcher en plus.

Jocelyn Blondin, conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, s’est également réjoui de l’ouverture d’un parc canin dans le secteur.

Ça vient desservir [le] secteur de Hull. C’est bien situé. C’est une bonne nouvelle. C’est le premier et ce n’est possiblement pas le dernier non plus , a-t-il déclaré lors de l'inauguration du parc, mercredi.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil