Internet haute vitesse : tous les foyers madelinots branchés d’ici quelques semaines

L’entièreté des quelque 6800 foyers de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine devrait avoir accès à des services d’Internet haute vitesse au cours des prochaines semaines. Le maire Jonathan Lapierre et le Réseau intégré de communications électroniques des Îles-de-la-Madeleine s'entendent toutefois pour dire qu'il y a encore matière à amélioration en ce qui a trait à la vitesse.

L’annonce a été faite par le gouvernement provincial mercredi avant-midi en présence de la vice-présidente, programmation et relations avec les communautés de Cogeco Connexion, Johanne Hinse.

C’est cette entreprise qui est désormais mandatée pour le déploiement des services d’Internet haute vitesse en sol madelinot.

À ce jour, plus de 99 % des foyers en bénéficient avec une combinaison de technologies filaires et grâce à la collaboration de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et du RICEIM .

Chargement de l’image Cette photo a été prise à l'été 2020, alors qu'un travailleur installait de la fibre optique était en cours dans le secteur de Fatima. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, rappelle dans un communiqué que le provincial a mis les bouchés doubles au cours de la dernière année afin de connecter tous les foyers québécois, et ce, d’ici le 30 septembre prochain.

Nous avons mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés , souligne-t-il.

Un milliard de dollars a été investi à ce jour par le gouvernement provincial, qui a initié une Opération haute vitesse . Le fédéral y contribue pour sa part à deux volets par l’entremise du Fonds pour la large bande universelle, ce qui représente un investissement total de 2,75 milliards de dollars.

La députée fédérale de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier rappelle par ailleurs que son gouvernement s’est engagé à ce que tous les Canadiens aient accès à un service d’Internet haute vitesse d’ici 2030. À son avis, l’annonce faite mercredi constitue une autre mesure dans la bonne direction .

La centaine de résidences qui n’ont pas accès au réseau haute vitesse de Cogeco Connexion seront admissibles aux services satellitaires Starlink.

Une haute vitesse... minimale

Le maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, rappelle que plusieurs années de négociations, de discussions et de tergiversations ont été nécessaires pour en venir à l’annonce de mercredi, qui constitue selon lui un soulagement .

L’élu n’a toutefois pas l’intention de mettre ce dossier dans la filière 13 .

« Le dossier Internet n’est pas réglé à tout jamais aux Îles. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

M. Lapierre rappelle que les Madelinots ont accès à une connexion de 50 mégabits par seconde de téléchargement et de 10 mégabits par seconde de téléversement. Il s'agit de la normale minimale mise de l'avant par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) lorsqu'il est question de haute vitesse.

La plupart des municipalités du Québec ont du 100, du 500 ou du 1000 mégabits, donc il y a quand même un certain retard , constate-t-il.

Chargement de l’image Jonathan Lapierre, maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine (archives) Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

Le RICEIM va dans le même sens. Dans un communiqué acheminé aux médias après l'annonce gouvernement, l'organisation fait valoir que la population des Îles-de-la-Madeleine est en droit de s’attendre à beaucoup [...] .

Si elle salue les efforts déployés par les différents acteurs dans ce dossier, l'instance indique qu'il y a encore du travail de rattrapage important à faire pour garantir aux Madelinots une couverture de services évolutifs répondant aux besoins de la clientèle résidentielle et d’affaires .

Selon le maire Lapierre, Cogéco Connexion a à cœur le développement de la communauté des Îles sur le plan numérique, ce qui laisse à son avis présager des améliorations en termes de vitesse et de capacité à très, très court terme . Je suis confiant pour la suite, pour l’avenir , renchérit l'élu.

Un dossier très médiatisé

Le dossier de l’Internet haute vitesse a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années aux Îles. C’est DERYtelecom qui a d’abord été choisie en 2018 par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour brancher les foyers de l'archipel.

Deux mois avant d’être acquise par Cogeco, l’entreprise soulignait en août 2020 qu’environ 85 % de la clientèle madelinienne avait accès à la vitesse promise, précisant que la pandémie avait ralenti le déploiement des infrastructures.

L’inquiétude s’était fait sentir l’année précédente chez les différents intervenants madelinots. Quelques mois avant la sortie médiatique de plusieurs d’entre eux, une pétition avait d’ailleurs été lancée.

La pandémie de COVID-19 et le télétravail ont d’ailleurs mis en lumière la nécessité, pour les Madelinots et Madeliniennes, d’accéder à la haute vitesse.

Avec les informations d'Isabelle Larose