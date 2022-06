Des chercheurs de l’UQAR récoltent le bois contaminé de mérule pleureuse

La mérule est un champignon destructeur qui s’attaque à la structure en bois des bâtiments. Des travaux d’urgence de décontamination et parfois la démolition sont nécessaires pour en venir à bout. Source : Mérule pleureuse Québec

Les cas de contamination de bâtiments sont en augmentation au Québec et peu de données sont disponibles pour expliquer le phénomène, souligne l’organisme à but non lucratif, Mérule pleureuse Québec.

Il existe des données en Europe. Par contre, on ne peut pas transposer ces données-là ici parce que le climat est différent et les bâtiments sont construits de façon très différente. […] On a besoin de savoir ce qu’il se passe au sein des bâtiments au Québec , explique la directrice générale Marie-Hélène Cauchon.

Chargement de l’image La mérule pleureuse attaque des pièces de bois qui composent la maison. Photo : Radio-Canada

Sous la direction d’une professeure de l’Université de Sherbrooke, Dominique Derome, et d’une de l’ UQAR , Caroline Frenette, les scientifiques cherchent à comprendre la propagation du champignon en fonction du type de bois et des conditions climatiques. La température et la variation du taux d’humidité pourraient contribuer à sa progression.

« On va regarder avec les composantes climatiques de plusieurs villes à l’échelle du Québec. Est-ce nos modèles de simulation réagissent de la même façon quand on est à Montréal versus à Mont-Joli? On n’a aucune idée et aucune donnée présentement. » — Une citation de Marie-Hélène Cauchon, directrice générale de Mérule pleureuse Québec

Selon un rapport publié en 2018 du ministère de la Protection des consommateurs et de l’Habitat, la majorité des bâtiments infectés par la mérule pleureuse au Québec sont généralement des résidences unifamiliales construites sur un vide sanitaire.

On va recréer les conditions d’un vide sanitaire. […] Est-ce que le vide sanitaire est isolé? On va faire la simulation avec un vide sanitaire ou non, inondé ou non et ventilé ou non , mentionne Mme Cauchon.

L’organisme Mérule pleureuse Québec est à la recherche de résidences infestées à travers le Québec. Les chercheurs recueilleront cet été du bois non contaminé, peu contaminé et très contaminé dans le cadre de ce projet. Quelques propriétaires du Bas-Saint-Laurent ont déjà signalé leur intérêt.

Le rapport préliminaire devrait sortir à l’hiver 2023. Les résultats seront présentés à l’industrie de la construction en 2024.

Marie-Hélène Cauchon espère que l’industrie de la construction résidentielle pourra changer certaines pratiques en fonction des découvertes de ce projet d’étude.

Avec les informations de Louis Lessard