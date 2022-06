Fuite de données au CHU de Québec

Dans la nuit du 5 au 6 juin 2022, des individus sont entrés par effraction dans des espaces du centre de recherche et ont volé du matériel informatique contenant des dossiers d’employés actuels et passés du CRCHU . Ces données pourraient potentiellement se retrouver entre les mains de tiers, explique le CHU .

Les 10 000 dossiers compromis touchent exclusivement des employés actuels ou passés du CRCHU . Aucune donnée de patient ou de participants à des projets de recherche n’est concernée par cette situation.

Arrestations

L’enquête policière en cours a mené à des arrestations. Une partie du matériel volé a été récupérée dans le cadre de l’opération.

Malgré la récupération d’une partie du matériel, nous ne pouvons pas présumer que l’information qu’il contenait n’a pas été transférée entre les mains de tiers , explique Jean-Thomas Grantham, porte-parole au CHU de Québec.

Toutes les personnes dont les informations se trouvaient sur le matériel informatique volé seront contactées.

Elles peuvent au besoin composer le 418 525-4444, poste 84105, du lundi au vendredi entre 9 h et 12 h, et entre 13 h et 16 h. Une page web a également été mise en ligne pour répondre aux questionnements des gens touchés à l’adresse suivante : www.crchudequebec.ulaval.ca/donnees-info  (Nouvelle fenêtre) .