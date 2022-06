Vers une plus grande inclusivité, une école veut offrir un parc de jeux adapté

Un projet de parc inclusif à l'école communautaire Carrefour étudiant de Beresford, dans la région Chaleur, pourrait permettre non seulement aux élèves de profiter d'un site de divertissement adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, mais aussi aux gens de toute la communauté.

C’est l’heure de la récréation pour le petit Luka Thériault. Accompagné par sa mère, sa sœur, une assistante en éducation et son meilleur ami Noah, il se rend dans une aire de jeu de la cour de l’école communautaire Carrefour étudiant de Beresford.

Luka a 6 ans. Il est atteint d’amyotrophie spinale, une maladie génétique progressive rare qui limite la capacité à marcher. Le fait de jouer comme les autres élèves de son école est un défi de tous les jours.

« Du temps qu’il a fini de se rendre à la structure de jeu, la cloche sonne. Il n’a pas le temps de s'amuser. » — Une citation de Mélanie Haché, enseignante ressource à l'école Carrefour étudiant de Beresford

Il vient au parc, mais il peut juste faire le tour avec sa petite chaise électrique. Il ne peut pas aller jouer , enchaîne sa mère Monica Boudreau.

Installations peu adaptées

Le directeur du Carrefour étudiant de Beresford, René Doucet, admet que les installations de la cour de récréation de l’école sont peu adaptées aux personnes à mobilité réduite.

C’est certain que nos parcs qui sont construits au niveau des écoles dans les dernières années sont faits pour la sécurité des élèves. Mais au niveau de l’accessibilité, c’est difficile , avoue-t-il.

De plus, le Carrefour étudiant est une école à vocation communautaire.

La cour d’école est ouverte et occupée sept jours sur sept, les fins de semaine. On vient ici le soir. Il y a des gens qui jouent au tennis. Il y a des gens qui utilisent la piste et il y a des gens qui jouent sur le jeu , de dire le directeur.

C’est dans l’optique d’être plus inclusif qu’est né le projet de doter l’école de Beresford d’une aire de jeu adaptée aux utilisateurs à mobilité réduite. Une initiative qui a de quoi réjouir Monica Boudreau.

Il n’y a pas d’émotion ni de sentiment assez fort pour dire comment je me sens parce que depuis qu’elle me l’a dit, je n’arrête pas de pleurer et je suis contente , soutient-elle.

Campagne de financement

La facture d’une telle installation se chiffrerait à près de 300 000 $. C’est par le biais d’une campagne de financement dans la communauté que le Carrefour étudiant espère amasser les fonds nécessaires pour aménager un parc adapté et accessible à toute la communauté.

On a des parents qui sont à mobilité réduite. On a des grands-parents qui sont à mobilité réduite. Ce serait un parc inclusif pour toute la communauté où les parents pourraient bénéficier du parc à l'extérieur des heures de classe , demande Mélanie Haché.

Des parents comme Guillaume Hachey, de Dunlop, qui souffre des séquelles d’un accident de la route et qui a déjà hâte d’avoir la chance d'accompagner son fils Liam au parc d’amusement.

Ça va me donner la chance de faire des activités avec mon gars , se réjouit-il.

