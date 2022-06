ZIS à Drummondville : la mairesse se réjouit de la décision de la Cour

Dans son jugement rendu public mardi, la juge Katheryne A. Desfossés souligne, notamment, que la création d’une ZIS à durée indéterminée est contraire aux fins prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) à cet égard .

Selon la Municipalité, cette décision prouve la légitimité de la cause. Le périmètre retenu pour la ZIS est bien trop grand et l'absence d'une durée d'application montre qu'il est futile de vouloir agir en urgence sur du long terme. Nous avions dit à la population de Drummondville que nous allions aller jusqu'au bout de nos recours. Nous l'avons fait et ce jugement prouve toute la légitimité de réclamer l'annulation du décret , a dit la mairesse de Drummondville en conférence de presse mercredi matin.

Selon Québec, cette ZIS représentait toutefois l'unique option pour préserver la salubrité publique des conséquences d’une fermeture imminente du site.

Au cabinet de Benoît Charette, le ministre de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques, personne n'a encore réagi au jugement.

De son côté, la multinationale Waste Management attend de voir si le Gouvernement du Québec adoptera un autre décret conforme à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme avant de se prononcer sur la suite des choses.

La Cour suspend d'ailleurs sa conclusion pour une durée de 120 jours pour lui donner la possibilité de le faire.

Chez Waste Management, on prend acte du jugement. Ce qui est important, c'est que la juge reconnaît que le gouvernement pouvait procéder à la création d'une Zone d'intervention spéciale, mais lui ordonne de la baliser. À ce stade-ci, on va demeurer attentif à la direction que prendra le gouvernement dans le dossier. Nous évaluerons nos options en fonction des orientations qui seront prises , explique le directeur des affaires publiques chez Waste Management, Martin Dussault.

La Ville de Drummondville exhorte maintenant l'ensemble des intervenants à unir leurs forces pour relever le défi de la gestion des matières résiduelles à l'échelle du Québec.