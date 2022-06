Le secteur des rues Galt Ouest et Lisieux de Sherbrooke est à éviter

La Ville de Sherbrooke a annoncé mercredi qu’un vaste chantier de reconstruction des routes dans le quartier ouest sera lancé jeudi, ce qui devrait bloquer le secteur et forcer les automobilistes à changer leur trajet.

Les travaux doivent s’échelonner jusqu’au 26 août, et se feront selon plusieurs phases, dans le secteur situé entre la rue Galt Ouest et la rue de Lisieux, en passant par la rue Jolliet.

L'agent de liaison au Service des infrastructures urbaines, David Bombardier, a prévenu ce mercredi que de grands travaux doivent être faits sur la rue Galt Ouest jusqu'au 26 août.

À partir du 20 juin, ces rues seront complètement fermées à la circulation.

La municipalité invite donc la population à emprunter le boul. de l’Université et la rue King Ouest. Ce n’est pas agréable pour les résidents alentour, ça demande de la patience, mais ça va être deux mois de travaux , prévient l'agent de liaison des infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke, David Bombardier. Deux chemins de détours seront accessibles par les rues au nord et au sud, pour éviter les répercussions sur les petites cellules du chantier.

Des investissements nécessaires

Ces travaux ont nécessité des investissements qui sont encore bien en deçà des besoins de la Ville de Sherbrooke, selon David Bombardier.

« Même si cette année, on fait un investissement record, ce sont 8 millions de dollars de moins que ce qu’on devrait mettre chaque année. Donc, plus ça va, plus nos rues se dégradent. Oui, c'est nécessaire [de faire ces grands travaux], et ça va l’être encore pour les prochaines années. » — Une citation de David Bombardier, agent de liaison des infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke

Ce dernier a expliqué que les besoins réels pour mettre le réseau routier à niveau sont de 196 millions de dollars, alors que Sherbrooke n’investit, pour le moment, que 49,4 millions de dollars.

D'autres efforts devront être faits pour obtenir des subventions et maintenir les routes dans un état acceptable. Ça peut paraître gros, mais on a besoin d’encore plus pour réussir à maintenir nos rues dans un état qualifié d'acceptable , souhaite David Bombardier.

La Ville de Sherbrooke investit dans 55 projets de reconstruction cette année, et cherche des subventions pour en financer d’autres, afin de maintenir la qualité du réseau routier.