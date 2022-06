ActiveTO : la fermeture du boulevard Lake Shore n’est plus recommandée, selon un rapport

Lancée en 2020, cette initiative a permis aux Torontois d'utiliser de grandes artères de la ville, fermées à la circulation automobile les fins de semaine, pour faire de l'exercice en plein air en période de confinement.

Dans un rapport publié mercredi matin, les fonctionnaires municipaux recommandent de ne pas reconduire le programme sur le boulevard Lake Shore Ouest de façon régulière, chaque fin de semaine, mais plutôt de limiter ces fermetures de rue à quelques événements spéciaux seulement.

Le directeur des Services de transport de la Ville estime dans son rapport que le contexte a changé : les commerces et lieux de travail ont rouvert, les Torontois ont recommencé à se déplacer en grand nombre sur les routes, et les festivals et autres grands événements sont de retour dans les rues de la métropole.

Dans les circonstances, la fermeture du boulevard Lake Shore entrerait en conflit avec ces activités et compliquerait l'accès aux établissements des environs, peut-on lire dans le rapport. D'autres facteurs, comme les travaux de construction, doivent être pris en compte.

Quelques statistiques

Selon le rapport, en 2020, quelque 36 000 cyclistes par jour ont profité des fermetures sur le boulevard Lake Shore Ouest entre l’avenue Windermere et le chemin Stadium, et des milliers de piétons qui ont pu circuler sur la route et sur les sentiers des environs.

Cette année, le boulevard Lake Shore Ouest n’a été inclus dans le programme ActiveTO qu’à deux reprises : le lundi férié du 23 mai et le dimanche 29 mai.

Lors du lundi de la fête de la Reine, 17 000 cyclistes et 4000 piétons en ont profité. La fermeture du boulevard Lake Shore a attiré en moyenne 4 fois plus de cyclistes et 25 % plus de piétons par rapport aux deux jours précédents de cette longue fin de semaine.

Mais pour la première fois depuis le lancement du programme en 2020, la ville a reçu cette année des centaines de plaintes de citoyens demandant la réouverture des voies à la circulation automobile.

Les fonctionnaires municipaux notent que le programme a eu un impact sur le trafic routier : lors de l’été 2021, le temps de déplacement sur l’autoroute Gardiner, entre l’autoroute 427 et la rue York au centre-ville, était estimé à 14,5 minutes lorsqu’il n’y avait pas de fermetures de rues, contre 33,6 minutes les jours de fermetures.

Au départ, les besoins causés par les restrictions liées à la pandémie, en particulier pour les résidents qui n'ont pas pu quitter la ville l’emportaient sur les temps de déplacement plus long, peut-on lire dans le rapport. En 2020 et 2021, le programme ActiveTO a offert cette occasion indispensable et abordable de faire de l'exercice en plein air en respectant la distanciation sociale .