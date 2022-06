Arrestation erronée : le chef de la police d’Ottawa rencontrera la communauté sikhe

Ces deux personnes ont été arrêtées sur de fausses informations, alors qu’elles participaient à un événement du Front des Sikhs unis du Canada afin de commémorer le massacre des Sikhs en Inde en 1984, comme ils le font chaque année depuis 2017.

Harpreet Hansra et Manveer Singh, deux des organisateurs de l’événement, ont été contactés par la police, alors que le parlement avait dû être évacué en raison d’une menace potentielle sur la colline du Parlement, selon l’information transmise au Service de police d’Ottawa (SPO). Un important périmètre de sécurité avait alors été mis en place.

Les deux hommes se sont présentés auprès du SPO de leur plein gré pour répondre aux questions des enquêteurs. Ils ont finalement été relâchés quelques heures plus tard. La police se serait alors excusée auprès d’eux, selon M. Hansra, leur expliquant qu’ils avaient été victimes d’un canular de terrorisme .

Chargement de l’image Un courriel envoyé aux députés faisait état d'une «menace possible» sans donner plus de détails, samedi (archives). Photo : CBC

Des sources policières ont raconté à CBC que l’information reçue par les autorités, au premier chef l’Agence des Services frontaliers du Canada (ASFC), était que des membres d’un groupe extrémiste, Babbar Khalsar, se dirigeaient vers une manifestation avec des explosifs.

Cette organisation, aussi appelée Babbar Khalsar International (BKI), vise à établir un État sikh indépendant et fondamentaliste appelé Khalistan, selon le ministère de la Sécurité publique du Canada.

Cependant, M. Hansra a indiqué que les deux hommes identifiés comme personnes d’intérêt ne sont pas membres de BKI .

Une rencontre cette semaine

À la suite de cette affaire, M. Hansra ainsi que l’Organisation mondiale des Sikhs du Canada ont demandé qu’une enquête soit menée sur les événements, et que les responsables du canular soient tenus responsables d’avoir visé un rallye sikh à Ottawa avec une fausse alerte à la bombe.

Dans sa note, le chef intérimaire Steve Bell indique que la police d'Ottawa est très consciente de l'impact de cette enquête sur la Ville et les individus qui ont été arrêtés , confirmant que les deux individus arrêtés sont des citoyens canadiens d'origine sikhe.

Nous avons contacté les dirigeants de la communauté sikhe d'Ottawa et nous les rencontrerons plus tard cette semaine pour recueillir leurs commentaires et discuter de la réponse et des processus opérationnels de la police d'Ottawa dans ces circonstances. Notre relation avec la communauté sikhe est importante pour nous , écrit M. Bell.

« Notre intention est de travailler pour expliquer notre réponse et dissiper tout doute quant à notre soutien aux communautés, ainsi que de rassurer que la police d'Ottawa travaille pour mieux comprendre et répondre aux besoins de nos communautés. » — Une citation de Extrait de la note du chef intérimaire du Service de la police d’Ottawa, Steve Bell

La GRC mène actuellement une enquête sur l'incident de samedi.