Poutine a son point de vue, « nous avons le nôtre », se défend Oliver Stone

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada et au réseau CBC, l'invité vedette du Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) a été questionné sur sa relation controversée avec le président russe Vladimir Poutine, qu'il a longuement interviewé dans le cadre d'un documentaire Conversations avec Monsieur Poutine (The Putin Interviews), diffusé en 2017.

Bien qu'il ait condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur Twitter, Oliver Stone s'est montré élogieux a maintes reprises à l'égard du dirigeant de la Russie dans des entrevues accordées dans différents médias. A-t-il toujours du respect envers Vladimir Poutine aujourd'hui? Le principal intéressé a esquivé la question.

[Poutine] a son point de vue, nous avons le nôtre , a-t-il répondu. Pour avoir de la paix dans le monde, il faut faire comme John F. Kennedy, il faut poursuivre le dialogue, la diplomatie , mentionne-t-il, déplorant la polarisation du discours politique mondial.

Chargement de l’image Oliver Stone. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Est-ce que Poutine a fait une bourde stratégique en envahissant l'Ukraine?

Gardons la discussion sur JFK [John F. Kennedy] , a répondu le réalisateur. Je ne pense pas que cela se serait produit dans un monde sous JFK , ajoute-t-il.

Le réalisateur de Platoon, Nixon et Natural Born Killers a principalement abordé JFK Revisited: Through The Looking Glass, un documentaire dans lequel il revient sur les circonstances entourant l'assassinat du président américain John F. Kennedy.

Flanqué de l’historien James D’Eugenio, dont les recherches l’ont persuadé de faire une suite à son célèbre film, le documentaire contiendrait de nouvelles révélations et des preuves, selon le cinéaste de 75 ans.

Susciter la réflexion

Le directeur général du Festival de cinéma de Québec, Martin Genois, a défendu la décision de son organisation d'avoir invité le réalisateur controversé.

L'idée n'est pas de susciter la controverse, c'est surtout de susciter de grandes réflexions, de grandes discussions avec M. Stone , explique Martin Genois.

Malgré ses positions, Oliver Stone demeure un incontournable de la culture américaine, selon lui.

C'est phénoménal comme œuvre. Il a marqué par son travail plusieurs époques. Ses films ont marqué de grands débats dans la culture populaire , explique-t-il

L'ancien correspondant de Radio-Canada Jean-François Lépine animera la rencontre avec Oliver Stone mercredi soir à Québec.

Avec les informations de Jean-Michel Leprince