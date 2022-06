Normand Dagenais se dit incapable de payer son amende

L'avocat de Normand Dagenais a déposé une requête au palais de justice de Rimouski dans le but de faire annuler l’amende que doit payer son client depuis qu'il a été reconnu coupable d’avoir fraudé la Coopérative des consommateurs de Rimouski en 2018.

En 2019, la Cour d'appel avait réduit la peine de prison de Normand Dagenais de 42 à 24 mois et ordonné que l'amende dont il avait écopé diminue de 710 000 $ à 28 555 $.

Il devait payer le tout en 36 mois.

Cependant, en décembre 2019, Normand Dagenais a arrêté d’occuper son emploi dans le domaine de la construction pour cause de maladie. Un an plus tard, son médecin l'a déclaré invalide; il a donc dû cesser de travailler.

Depuis que le juge a réduit l'amende, l’accusé n'a remboursé que 2000 $ sur le montant total de 28 555 $.

L'avocat de M. Dagenais, Me Alain Dumas, informe dans sa requête au juge que puisque son client a été déclaré invalide, il ne sera pas en mesure de payer la totalité de la somme demandée.

Il estime toutefois qu’il serait injuste pour son client de purger une année de détention à défaut de pouvoir payer son amende.

Normand Dagenais serait prêt à rembourser une somme de 75 $ par mois dans la mesure du possible.

L’audition de la requête se tiendra le 11 août au palais de justice de Rimouski.