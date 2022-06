Owls Head, considéré pour un terrain de golf, maintenant désigné parc provincial

Trois ans après, la décision de retirer le site d'une liste de propriétés de la Couronne en attente de protection juridique l'endroit sera finalement protégé.

La désignation de cette terre comme parc provincial est une indication claire de notre promesse de protéger plus de terres en Nouvelle-Écosse , dit Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la province.

Le gouvernement provincial a mis de côté 266 hectares de terrain à Little Harbour en tant que réserve de parc naturel accessible au public. L’endroit même où le terrain de golf devait être aménagé.

Nous nous engageons à faire preuve de transparence et à donner au public la possibilité de donner son avis sur la manière dont les terres publiques sont utilisées, gérées et protégées , ajoute le ministre.

En novembre 2021, la société de développement à l'origine de la proposition du terrain de golf, Lighthouse Links, a retiré une lettre d'offre qu'elle avait signée avec la province deux ans plus tôt.

La proposition était de développer jusqu'à trois terrains de golf, ainsi que des hébergements touristiques et un éventuel développement de logements sur la propriété.

Écosystème rare à l'échelle mondiale

Le terrain abrite un écosystème qualifié de rare dans le monde.

Owls Head abrite le pluvier siffleur et l'hirondelle rustique, deux espèces en péril.

Ça corrige le mal et garantit que les écosystèmes côtiers et la faune seront protégés , croit Chris Miller, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada-Nouvelle-Écosse.

Cette désignation garantit que cet endroit très spécial restera une propriété publique.

Chargement de l’image Des images d'archives de manifestations en 2021 où des opposants dénoncent la vente des terrains Owls Head. Photo : Radio-Canada

Bob Bancroft, un biologiste qui a demandé une révision judiciaire de la décision de l'ancien gouvernement libéral de retirer Owls Head des aires protégées est aussi satisfait.

Je suis très heureux et je pense que c'est un pas dans la bonne direction , dit-il.

« Il y avait beaucoup de supporteurs pour sauver Owls Head. » — Une citation de Bob Bancroft, biologiste

En mars 2019, après des années de lobbying par Lighthouse Links, le Conseil du Trésor a discrètement retiré la désignation.

En juillet 2021, un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a rejeté la demande de révision judiciaire, notant que la vente potentielle du terrain n'était pas une affaire conclue.

Dans sa décision, la juge Christa M. Brothers a reconnu l'indignation publique, mais a déclaré que le tribunal ne pouvait pas intervenir, car la transaction était entre les mains du gouvernement.

Aménagement du parc

La province dit qu’il faudra faire du travail d'arpentage pour finaliser la désignation du parc, qui comprend trois îles.

Chargement de l’image Les terrains d'Owls Head. Photo : Radio-Canada

Les terres de la Couronne comprennent une variété de landes côtières et de millieux humides.

Le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables précise que même si le public aura accès au parc, il n'y aura pas de services tels que la collecte des ordures ou des installations telles que des toilettes ou des aires de stationnement.