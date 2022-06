BAPE à Rivière-du-Loup : plusieurs questions sans réponse

La Société des traversiers du Québec (STQ) tente de renouveler pour une période de 10 ans le décret gouvernemental qui lui permet de draguer au port de Rivière-du-Loup dans le but d'assurer le bon fonctionnement de sa traverse vers Saint-Siméon.

Une vingtaine de personnes étaient présentes mardi soir lors de la première audience du BAPE sur le sujet.

Le nombre d’heures de dragage, l’impact sur les bélugas et la possible contamination des sédiments ont été au centre des discussions. Plusieurs personnes présentes ont cependant trouvé que les données fournies par la STQ – qui ont été recueillies il y a trois ou quatre ans – n'étaient pas assez à jour pour leur permettre de bien comprendre la situation actuelle.

« On est à demi satisfaits. On a compris qu’il manquait des données qui n’étaient pas accessibles présentement. Il y a également des questions plus générales par rapport à l’impact cumulatif sur le béluga, sur les projets à Rivière-du-Loup et à Cacouna. » — Une citation de Luce Balthazar, directrice générale du Conseil de l'environnement du Bas-Saint-Laurent

Selon Mme Balthazar, même s'il y a du dragage depuis des années au port de Rivière-du-Loup, le contexte des changements climatiques doit être considéré. Ce sont les mêmes travaux, mais le contexte a changé , dit-elle.

Au cours des prochaines années, la STQ pourrait également changer le NM Trans-Saint-Laurent (qui effectue actuellement la traverse entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon) pour le navire Saaremaa, qui a un tirant d'eau plus important et qui pourrait donc demander des travaux de dragage plus intensifs.

L'audience se poursuit mercredi après-midi à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. La deuxième partie du BAPE, où les citoyens et organismes pourront donner leur opinion et leurs suggestions sur le projet, se tiendra le 19 juillet.

D'après les informations de Patrick Bergeron