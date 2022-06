Un homme retrouvé mort à la descente à bateaux de Rivière-Saint-Jean

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont reçu un appel d'urgence à 6 h 30 mercredi à propos d'une personne inanimée. Sur place, ils ont constaté le décès de l'homme.

Les enquêteurs de la SQ vont se rendre sur place mercredi afin d'analyser les lieux et tenter de déterminer les causes et circonstances de l'événement.

La thèse criminelle n'est pas envisagée pour l'instant, affirme la Sûreté du Québec.

Plus de détails à venir