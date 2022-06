Les résidents de l’Hôtel Albert soutenus par les services en itinérance de Sherbrooke

L’expulsion des résidents de l’Hôtel Albert doit avoir lieu ce mercredi.

Les logements de ce bâtiment ont été jugés vétustes par la Régie du logement du Québec, et un avis d’expulsion a été décidé le 10 juin.

Les efforts pour éviter cet événement ont été vains, et c’est pourquoi la Table de concertation en itinérance de Sherbrooke compte soutenir les résidents en les aidant à transporter leurs biens, entre autres. C’est sûr qu’on essaie de fournir tous les services qu’on espère pouvoir leur faire utiliser , a mentionné l’agent de développement à la Table de concertation de Sherbrooke, Gabriel Palotta. C’est quand même à la fin leur décision d’utiliser ce qu’on leur offre ou non. Il y a du travail qui est fait sur le terrain par différentes équipes d’intervenants pour essayer de comprendre exactement leurs besoins, qu’est ce qu’ils sont prêts à faire , a-t-il ajouté.

Un accompagnement immédiat et à long terme

La Table de concertation en itinérance de Sherbrooke compte proposer plusieurs solutions aux résidents de l'hôtel Albert, selon leurs besoins. On essaie de voir comment on va pouvoir les soutenir dans les prochains jours, et c’est vers là qu’on va s’enligner , a précisé Gabriel Palotta.

Ce sont 25 résidents qui sont concernés par cet avis d'expulsion. Certains ont déjà quitté les lieux, mais d'autres auront besoin d'aide pour déménager.

La Ville de Sherbrooke compte donc fournir des bacs de déménagement selon les besoins, et la Table de concertation en itinérance proposera des solutions à court termes, comme des logements temporaires.