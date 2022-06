La Bibliothèque publique d’Ottawa repense ses politiques sur la liberté intellectuelle

L’administration de la BPO entend retirer certains filtres informatiques sur les postes publics d’ordinateur afin de permettre aux usagers de naviguer plus librement.

Pour Alexandra Yarrow, gestionnaire de programme à la Bibliothèque publique d’Ottawa, c’est d’abord une question d’équité, puisque les filtres peuvent parfois bloquer du contenu qui est vraiment important , souligne-t-elle.

Pour nous, c’est une question d’équité, parce qu'avoir une connexion à Internet à la maison n’est pas à la portée de tout le monde. On comble donc ce fossé numérique. [...] Tout le monde devrait avoir accès aux mêmes choses , a-t-elle fait valoir en entrevue, mercredi, à l’émission Les matins d’ici.

Mme Yarrow explique que les filtres pour bloquer du contenu, par exemple, illégal resteront en place, mais les filtres qui étaient susceptibles de bloquer du matériel à caractère sexuel ou encore violent seront retirés.

On sait que les filtres donnent un faux sentiment de sécurité. Parfois, ils bloquent du contenu utile et ralentissent le réseau , explique-t-elle.

Cette dernière a partagé en entrevue une expérience personnelle pour illustrer cet enjeu.

J’avais, il y a quelques mois, des problèmes d’allaitement et si j’avais eu besoin d’accéder à des informations sur la question à la bibliothèque, il y aurait peut-être eu des sites qui auraient été bloqués, par exemple si j’avais voulu regarder des vidéos ou des images , raconte-t-elle.

Mme Yarrow ajoute que des mécanismes sont en place pour éviter que des usagers fassent un usage inapproprié d’Internet sur les ordinateurs de la Bibliothèque publique d’Ottawa.

On a quelques garanties en place. On a un code de conduite qui demande un certain comportement dans la bibliothèque, on a des écrans d'intimité. [...] On a aussi organisé nos espaces pour avoir une conception sécurisée, afin de maximiser la surveillance par les employés aussi , énumère la gestionnaire de programme à la BPO .

Liberté intellectuelle à la bibliothèque

La liberté intellectuelle est un vaste sujet qui touche également les programmes offerts à la bibliothèque, ainsi que les livres et les collections sur les tablettes.

Chargement de l’image Des rayons de la bibliothèque centrale d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

À ce chapitre, Mme Yarrow explique que le retrait de livres en raison de leur contenu n’est pas une approche souhaitée par la BPO .

C’est très rare qu’on retire un livre de notre collection. C’est une balance. On sait que la collection inclut des perspectives qui ont été traditionnellement marginalisées dans notre société et des points de vue contraires à la majorité. Mais c’est une question de faciliter l’accès au public à [cette information]. Si on enlève quelque chose de notre collection, on compromet l'éducation et le développement de tout le monde , dit-elle.

La Bibliothèque publique d’Ottawa entend maintenant bonifier sa formation aux employés pour les sensibiliser à la liberté intellectuelle.