La minière canadienne Kinross contrainte de vendre ses actifs en Russie à moitié prix

La minière, dont le siège social est situé à Toronto, avait annoncé en avril qu'elle prévoyait vendre la mine de Kupol et le projet d'Udinsk pour une somme de 680 millions de dollars à Highland Gold, l'un des plus grands groupes miniers de Russie.

Or, le montant de la transaction a dû être ajusté après un examen de la sous-commission russe sur le contrôle des investissements étrangers, qui a établi qu'il devait être plafonné à 340 millions, a fait savoir Kinross par communiqué, mercredi.

En mars, les autorités russes avaient stipulé que toute transaction entre des entreprises russes et étrangères devait d'abord être autorisée par cette nouvelle commission, afin de s'assurer que la décision de quitter la Russie était mûrement réfléchie par les sociétés étrangères, et non pas le résultat de pressions politiques.

Kinross, qui se spécialise dans l'exploitation de gisements d'or et d'argent, avait annoncé son intention de quitter la Russie après le lancement de ce que Moscou appelle une opération militaire spéciale en Ukraine, tout comme d'autres grandes entreprises étrangères.

En début de séance mercredi, les actions de Kinross étaient en légère hausse à la Bourse de Toronto.

Nouvelles restrictions pour les groupes étrangers

La Douma, la chambre basse du parlement russe, a par ailleurs approuvé mercredi un projet de loi restreignant la détention de licences d'exploitation du sous-sol par des groupes étrangers, selon le site Internet de l'institution.

La loi pourrait empêcher les groupes étrangers d'abandonner des projets, en leur interdisant de revenir si c'était le cas, avait expliqué en mai dernier une source sous le couvert de l'anonymat au journal Vedomosti.

Les amendements à la loi sur l'exploitation du sous-sol stipulent que les étrangers devront créer une nouvelle entité corporative conforme à la loi russe afin de poursuivre leur exploitation des minéraux.

Le projet stipule également que les propriétaires étrangers devront transmettre leurs licences à des entités russes dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi. Si le propriétaire étranger ne se conforme pas à la réglementation, la licence sera révoquée.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?