Winnipeg travaille d’arrache-pied pour prévenir une explosion du nombre de moustiques

Des précipitations cette semaine et une température pouvant atteindre 38 oC samedi ont amené le service municipal à faire voler ses quatre hélicoptères aussi souvent et aussi longtemps que la météo et les lois le permettent pour étendre des produits larvicides là où les employés ne peuvent se rendre à pied.

C’est ce qu’explique le directeur du Service de lutte contre les insectes, David Wade, qui ajoute que jusqu’à 80 employés travaillent sur le terrain à tout moment, y compris la nuit. Les équipes du service visent 5000 flaques d’eau stagnante, qui représentent 200 km2 à Winnipeg.

« Nos employés travaillent d’arrache-pied en tout temps, sept jours par semaine. » — Une citation de David Wade, directeur du Service de lutte contre les insectes de Winnipeg

L’entomologiste de formation note que lorsque la température se réchauffe, il ne faut qu’une semaine pour qu’une larve inoffensive devienne un moustique adulte, ce qui explique l’empressement des équipes à limiter leur nombre.

Jusqu’à maintenant, le temps frais du printemps a permis aux employés municipaux de limiter l’expansion de la population de l’insecte au point où le nombre moyen de moustiques piégés quotidiennement sur le territoire de Winnipeg était seulement de 9, mardi.

La ville n’envisage pas de mesures plus drastiques, comme la fumigation, à moins que ce nombre ne grimpe à 25 pendant deux jours consécutifs ou qu’un secteur de Winnipeg ne compte 100 moustiques piégés ou plus.

David Wade spécifie que ses équipes font de leur mieux pour éviter de se rendre au point où la fumigation serait nécessaire et qu’il n’est pas trop tard pour prévenir l’explosion du nombre de moustiques.

Mon but est d’éviter qu’on en arrive [à la fumigation]. Il faudra voir avec la météo pendant la fin de semaine, mais je suis sûr que nous pouvons rester en contrôle de la situation et éviter d’en arriver là , assure le directeur du service municipal.

Une lutte chimique et bactériologique

La Ville de Winnipeg utilise deux types de traitement pour lutter contre les moustiques : un agent bactérien, Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), et un produit chimique, le méthoprène.

Le Bti tue les larves de moustiques en les empêchant de se nourrir. Le méthoprène imite une hormone qui les empêche d’atteindre l’âge adulte.

Ces deux traitements pouvant être nuisibles à d’autres espèces, les autorités municipales affirment les utiliser seulement dans les flaques d’eau stagnante où l’insecte piqueur pond ses œufs, et uniquement à petite dose.

Ces traitements visent des organismes de la taille de larves de moustiques [...] Les plus gros organismes aquatiques, comme les libellules, ne seraient pas touchés de la même manière , explique David Wade.

Biologiste de l’Université de Winnipeg et spécialiste des moustiques, Rob Anderson note que plusieurs études ont démontré que les dommages collatéraux du Bti et du méthoprène sont limités si leur utilisation est contrôlée.

Par exemple, il ne faut pas mettre de méthoprène dans des rivières ou de grands habitats aquatiques où il y a d’autres invertébrés, parce que ça pourrait être très dommageable , explique M. Anderson.

Pour la fumigation, qui vise les moustiques adultes, la Ville utilise la deltaméthrine depuis 2019. Ce produit a de larges propriétés insecticides. Ça veut dire que ce produit peut tuer d’autres insectes , note le biologiste, qui spécifie que Winnipeg doit respecter les doses recommandées.

Rob Anderson et David Wade s’entendent pour dire que les Winnipégois peuvent eux-mêmes contribuer au contrôle des moustiques en vidant les flaques d’eau stagnante sur leurs terrains.

Avec les informations de Bartley Kives