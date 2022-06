Réforme municipale au N.-B. : quel sera le sort des employés municipaux?

On sait déjà que 19 des 77 entités devront se dénicher un directeur général d’ici le 1e septembre. Une firme indépendante embauchée par le gouvernement Higgs doit s’occuper du recrutement, mais les nouvelles municipalités auront leur mot à dire dans cette sélection.

Il reste maintenant à déterminer le sort des autres employés municipaux affectés aux divers services publics. Certains ont des postes contractuels, d’autres sont représentés par un syndicat.

La redéfinition des tâches de tout ce personnel risque de causer certains maux de tête aux nouvelles municipalités.

« Le ministre [de la Réforme de la gouvernance locale] Daniel Allain nous a dit que tous les employés conserveraient un poste et qu’il n’y aurait pas de mise à pied. Mais on ne peut pas aller plus loin pour le moment. Ça veut dire que les nouvelles entités devront redéfinir ces postes. Ça crée certaines inquiétudes et des incertitudes. »