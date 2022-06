32 collisions avec des orignaux dans la région Supérieur Est depuis le début de 2022

On demande aux automobilistes de ralentir. La vitesse est le plus gros facteur puisque ça réduit le temps que vous avez pour réagir et augmente la force des collisions , explique l'agente de la PPO Ashley Nickle.

Mme Nickle indique que la moitié de ces collisions avec des orignaux ont eu lieu en mai.

Deux de ces accidents sont survenus sur la route 101 entre Wawa et Chapleau et impliquaient des auto-patrouilles du corps policier.

Les véhicules ont été endommagés, mais, heureusement, aucun policier n’a subi de blessures.

L’heure de pointe des orignaux

Mme Nickle rappelle qu’il faut redoubler de prudence le printemps. Les orignaux cherchent du sel placé sur les routes l’hiver précédent et des espaces ouverts pour s’échapper des morsures d’insectes. Ils sont surtout actifs au lever ou au coucher du soleil.

D’après les données de la PPO pour la région Supérieur Est, ces types d’accidents surviennent souvent dans la noirceur et lorsque les conditions météorologiques sont bonnes. Normalement, ils ont lieu de mai à juillet et en octobre.

Ces animaux peuvent peser près d'une demi-tonne (1000 livres), ce qui veut dire qu’un accident avec un orignal peut sérieusement endommager un véhicule et, potentiellement, causer des blessures mortelles.

Avec les informations de CBC