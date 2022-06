« Bruxelles, nous attendons une décision », plaide l’Ukraine

Bruxelles, nous attendons une décision , a tweeté mercredi Mykhaïlo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, avant la rencontre des ministres dans la capitale belge.

« Le ratio Russie/Ukraine en artillerie est de l'ordre de 10 contre 1 dans certaines zones. Je reçois quotidiennement des messages de nos combattants disant : "Nous tenons, dites-nous juste quand les armes arriveront". » — Une citation de Mykhaïlo Podolyak, conseiller du président de l'Ukraine

La réunion du groupe de contact , créé ce printemps à l’initiative de l’administration Biden, se déroule au moment où la ville de Sievierodonestk semble sur le point de tomber entre les mains de l’armée russe, théâtre de combats acharnés depuis des semaines.

Les derniers défenseurs de la ville sont essentiellement retranchés dans le secteur de l’usine chimique d’Azot, où des centaines de civils ont aussi trouvé refuge, selon les autorités ukrainiennes. Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui vécu à Marioupol ce printemps.

La Défense russe affirme avoir ouvert mercredi un couloir humanitaire pour permettre aux civils de fuir vers une ville sous contrôle russe située plus au nord, mais personne n’a confirmé que quiconque avait pu en profiter jusqu’ici.

Le gouvernement ukrainien martèle sans relâche que la progression russe dans Sievierodonestk s’explique par la supériorité de son artillerie et qu’il est pressant que ses alliés lui fournissent plus d’armes, et plus particulièrement des missiles de longue portée, pour lui tenir tête.

Mardi, la sous-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a révélé que son pays n'avait reçu jusqu'à maintenant que 10 % des armes occidentales qu'elle avait demandé pour se battre à armes égales avec l'armée russe .

Peu importe les efforts que fait l'Ukraine, peu importe le niveau de professionnalisme de notre armée, nous ne pourrons pas gagner cette guerre sans l'aide de nos partenaires occidentaux , a-t-elle prévenu en conférence de presse.

Elle a précisé que l'Ukraine utilisait 5000 à 6000 obus d'artillerie par jour alors que la Russie en lançait dix fois plus.

Des délais clairs (de livraisons) doivent être fixés, […] car chaque jour de retard est un jour de plus contre la vie des soldats ukrainiens, de notre peuple , a plaidé Mme Malyar.

Dans une entrevue au New York Times accordée plus tôt cette semaine, le conseiller Podolyak a affirmé que l’Ukraine avait besoin de 2000 blindés, 1000 drones, 1000 obusiers, 500 tanks et 300 lance-roquettes multiples à longue portée.

La réunion du groupe de contact , présidée par le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, débutera par un souper de travail, mercredi soir, lors duquel les ministres d’une cinquantaine de pays discuteront entre eux de la situation en Ukraine.

Elle se déroulera en marge d'une rencontre des ministres de la Défense de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ( OTAN ), à laquelle doit aussi participer le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov.

« L'Ukraine est confrontée à un moment charnière sur le champ de bataille. Nous devons donc redoubler d'efforts pour qu'elle puisse se défendre. » — Une citation de Lloyd Austin, secrétaire à la Défense des États-Unis

Le ministre Reznikov va faire le point sur les demandes urgentes, le type de matériel et leur acheminement pour que les armes soient décisives sur le champ de bataille , a expliqué le secrétaire général de l’ OTAN , Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse avant le début de la réunion.

Nous avons pris la mesure de l'urgence, mais les efforts demandent du temps , a-t-il expliqué. La transition entre le matériel de l'époque soviétique et le matériel moderne de l'OTAN impose que les Ukrainiens soient prêts à l'utiliser , a-t-il ajouté. Il s'agit d'une transition difficile, exigeante .

Jusqu’ici, l’essentiel des armes lourdes fournies à l’Ukraine à partir des stocks de pays alliés datent de l'époque soviétique, car les soldats ukrainiens ont été formés à leur utilisation. L’Ukraine attend maintenant des armes utilisées par les pays de l’ OTAN .

Il s'agit d'artillerie, de systèmes à longue portée, de systèmes antiaériens aux normes OTAN, ce qui impose une formation, un entretien, une maintenance , a insisté M. Stoltenberg.

L’autre défi consiste à acheminer ces armes avec succès sur la ligne de front, qui s’étend sur des centaines de kilomètres. L’armée russe annonce régulièrement avoir détruit des armes livrées par les Occidentaux, des affirmations qui ne sont jamais confirmées par Kiev ou ses alliés.

Moscou a d’ailleurs annoncé mercredi avoir détruit avec des missiles Kalibr un entrepôt d'armes fournies par l'OTAN, notamment des obusiers M777 de 155 mm, près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.